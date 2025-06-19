Путин рассказал об отличных знаниях китайского языка у своих дочки и внучки

19 июня 2025, 01:09

Путин раскрыл, что его дочь владеет китайским, а внучка свободно говорит на нем

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскрыл детали о языковых навыках своей семьи в ходе встречи с представителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Путин сказал, что его внучка учит китайский язык, дочь им также владеет. Информацию об этом передает РИА Новости.





Внучка президента РФ свободное общается на китайском языке благодаря воспитательнице из Пекина. При этом Путин уточнил, что его дочь также знает этот язык, она начала изучать его задолго до роста международной значимости китайского.





«Дочка моя еще в начале 2000-х годов до всех этих значимых и известных событий начала инициативно изучать китайский язык, просто потому что ей так хотелось. Взяла преподавателя и изучала», — поделился Путин.