Россиян предупредили об изменениях в правилах начисления пособий и отпускных

19 июня 2025, 06:09

Юрист Соловьев: с 1 сентября заработают новые правила начисления пособий и отпускных

Фото: iStock/Sviatlana Barchan

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета среднего заработка. Это повлечет изменения в начислении отпускных, выходных пособий и иных выплат, зависящих от этого показателя. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».





Ключевое изменение заключается в исключении из расчета всех периодов освобождения от работы, даже если за ними следовало полное или частичное сохранение заработной платы. Речь идет, например, о больничных или периоде отпуска по беременности.



В результате средний заработок для указанных выплат будет определяться исключительно исходя из времени, фактически отработанного сотрудником.





«Для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику», — пояснил Соловьев.