Более 1 600 сертификатов на соципотеку выдали в Подмосковье

11 февраля 2026, 10:29

В Московской области продолжают поддерживать специалистов, которые покупают жильё по программе социальной ипотеки. О результатах работы рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщили в пресс-службе МОД.





За последние пять лет участники программы получили более 1 600 сертификатов. Благодаря поддержке тысячи семей смогли купить собственное жильё в Московской области.



«В Подмосковье реализуется программа социальной ипотеки. Это наш ключевой инструмент для поддержки врачей, учителей, учёных и других специалистов, без которых невозможно устойчивое развитие региона. На 2026 год в программу включены 219 человек. Среди них врачи, учителя, учёные и специалисты оборонно-промышленного комплекса, тренеры. Объём финансирования на эти цели в 2026 году составит свыше миллиарда рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

