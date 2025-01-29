Правительство направило на льготное кредитование АПК более 42 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Правительство направило в этом году из федерального бюджета более 42 млрд рублей на реализацию программы по льготным займам АПК. Распоряжение об этом было подписано 20 января, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Кабинет министров реализует ряд мер господдержки для повышения эффективности отечественного агропрома. Эти меры включают льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Там пояснили, что для таких приоритетных направлений, как селекция, генетика и сезонно-полевые работы, процентная ставка составит 8,3%, для остальных – 12,5%.
Читайте также:
Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае
Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн
На ферме под Дмитровом проведут фестиваль «День ездовой собаки»
«Финансирование пойдет на субсидирование займов для проведения сезонных полевых работ, кредитование молочных предприятий и производителей, занимающихся переработкой плодов и ягод. Поддержку окажут проектам в области селекции и генетики, направленным на улучшение российских сортов растений и развитие животноводства. Всего в этом году в федеральном бюджете на льготное кредитование аграриев предусмотрено свыше 100 млрд рублей», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что для таких приоритетных направлений, как селекция, генетика и сезонно-полевые работы, процентная ставка составит 8,3%, для остальных – 12,5%.
Читайте также:
Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае
Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн
На ферме под Дмитровом проведут фестиваль «День ездовой собаки»
Лора Луганская