На ферме под Дмитровом проведут фестиваль «День ездовой собаки»

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В деревне Шихово Дмитровского городского округа 1 и 2 февраля пройдёт фестиваль «День ездовой собаки». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На расположенной в деревне ферме содержатся животные более 60 видов – сибирские хаски, альпаки, ламы, олени, яки, еноты и другие четвероногие, с которыми можно познакомиться в любой день. Ферма работает ежедневно. Там также регулярно организуют тематические мероприятия. Ближайшим из них станет «День ездовой собаки».
В министерстве назвали развитие сельского туризма одним из приоритетных направлений работы. Сегодня услуги в этой сфере предоставляют более 270 организаций. В прошлом году там побывали более 2,5 млн человек.
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«В программе фестиваля – школа каюра, забег с собаками, конкурс рисунков собак зоофермы и угощения для участников. Хаски обладают рядом особенностей, связанных с необходимостью долго бежать по снегу и льду, таща за собой сани. Жёсткие перепонки на лапах действуют как снегоступы. Особое строение кровеносных сосудов в лапах уберегает собак от обморожения, а объёмные лёгкие обеспечивают организм большим количеством кислорода», – отметили в ведомстве.
В министерстве назвали развитие сельского туризма одним из приоритетных направлений работы. Сегодня услуги в этой сфере предоставляют более 270 организаций. В прошлом году там побывали более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская