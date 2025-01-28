Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Производители из Подмосковья продемонстрировали свою пищевую продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России». Российский экспортный центр организовал это мероприятие перед китайским Новым годом в городе Шэньяне. Фестиваль проходил с 17 по 25 января в самом крупном торговом центре города на известной «Русской улице», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Более десятка производителей продуктов агропромышленного комплекса представили свою продукцию на мероприятии. Среди них были консервы от группы компаний «Дядя Ваня», кондитерские изделия от ООО «Торговый дом Шоколада», АО «Волшебница» и ООО «Сладкий орешек», алкогольные напитки от ПАО «Белуга групп» и ЗАО «МПК», а также мясные продукты от АПХ «Мираторг».
Некоторые компании организовали дегустацию своей продукции, и посетители мероприятия смогли попробовать товары этих производителей в специально отведённой для этого зоне.
Также на ярмарке участники могли провести деловые переговоры с представителями китайского бизнеса. Компании из 43 регионов страны представили свою продукцию на выставке.
Экспортёрам также сообщили о возможности поставок продукции в Китай через интернет. РЭЦ создал национальные витрины российских товаров на китайских торговых площадках. Узнать подробности и подать заявку на размещение можно через официальный сайт.
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Некоторые компании организовали дегустацию своей продукции, и посетители мероприятия смогли попробовать товары этих производителей в специально отведённой для этого зоне.
Также на ярмарке участники могли провести деловые переговоры с представителями китайского бизнеса. Компании из 43 регионов страны представили свою продукцию на выставке.
Экспортёрам также сообщили о возможности поставок продукции в Китай через интернет. РЭЦ создал национальные витрины российских товаров на китайских торговых площадках. Узнать подробности и подать заявку на размещение можно через официальный сайт.
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Дайана Хусинова