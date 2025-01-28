Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае

Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Оригинал
Производители из Подмосковья продемонстрировали свою пищевую продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России». Российский экспортный центр организовал это мероприятие перед китайским Новым годом в городе Шэньяне. Фестиваль проходил с 17 по 25 января в самом крупном торговом центре города на известной «Русской улице», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Более десятка производителей продуктов агропромышленного комплекса представили свою продукцию на мероприятии. Среди них были консервы от группы компаний «Дядя Ваня», кондитерские изделия от ООО «Торговый дом Шоколада», АО «Волшебница» и ООО «Сладкий орешек», алкогольные напитки от ПАО «Белуга групп» и ЗАО «МПК», а также мясные продукты от АПХ «Мираторг».

Некоторые компании организовали дегустацию своей продукции, и посетители мероприятия смогли попробовать товары этих производителей в специально отведённой для этого зоне.



Также на ярмарке участники могли провести деловые переговоры с представителями китайского бизнеса. Компании из 43 регионов страны представили свою продукцию на выставке.

Экспортёрам также сообщили о возможности поставок продукции в Китай через интернет. РЭЦ создал национальные витрины российских товаров на китайских торговых площадках. Узнать подробности и подать заявку на размещение можно через официальный сайт.

Читайте также:

Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья

В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции

В Белоруссии запретили российские кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек»
#подмосковье
#продукты
#китай
#товары
#переговоры
#минсельхозпрод мо
#компании
Ветеринары объяснили, как защитить домашних животных от клещей в период потепления
28 января 2025, 17:34

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом году в некоторые зимние дни температура достигала почти апрельской отметки — термометр показывал до +4 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, на этой неделе максимальная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, что может спровоцировать активность клещей — переносчиков опасных заболеваний, таких как боррелиоз и эрлихиоз. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области делится советами о том, как защитить своих питомцев от вредителей.
Для защиты домашних животных от клещей во время прогулок в парках, лесах или на территории двора следует придерживаться нескольких простых правил:

  • для защиты питомцев от клещей используются специальные препараты, такие как капли или таблетки с компонентами, отпугивающими этих паразитов. Эти средства доступны в зоомагазинах;
  • после каждой прогулки следует тщательно осматривать животное, особенно в местах, где клещи часто прячутся, например, за ушами, под хвостом и между пальцами;
  • при обнаружении клеща на питомце его следует немедленно удалить с помощью пинцета;
  • важно следить за состоянием животного: при появлении лихорадки, слабости или изменений в поведении рекомендуется обратиться к ветеринару.
Ветеринары из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают о росте числа обращений по этому вопросу.

В регионе работает единая горячая линия по ветеринарным вопросам. Получить консультацию или записаться на приём можно по телефону 7 495 668-01-25 с 9:00 до 21:00 каждый день или на региональном портале государственных услуг.

Читайте также:

«Ищут жертв»: Россиянам рассказали про массовую активность клещей из-за теплой зимы

Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками

Стало известно, почему кошки и собаки испытывают взаимную неприязнь
#кошки
#собаки
#животное
#клещи
#горячая линия
#ветеринары
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за шесть отремонтировали более 200 дорог к туристическим местам
28 января 2025, 17:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 200 дорог общей протяжённостью около 600 километров, по которым можно доехать до различных туристических мест в Московской области, отремонтировали в регионе за период с 2019 по 2024 в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«За последние шесть лет специалисты Мосавтодора и дорожные организации отремонтировали свыше 200 участков региональных дорог к туристическим местам. Благодаря этой работе поездки в музеи, заповедники, усадьбы, монастыри и церкви стали гораздо комфортнее», — сказал зампредседателя областного правительства Алексей Гержик.
Он добавил, что всего с 2019 по 2024 годы в Московской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано свыше 2,5 тыс. участков дорог. При формировании программы работ особое внимание уделялось дорогам к социально значимым объектам и местам притяжения местных жителей и туристов.

Читайте также:

Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за осадков и перепадов температуры

С 1 по 28 февраля изменится расписание МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД

Искусственный интеллект будет выявлять дефекты на подмосковных дорогах
#минтранс мо
#ремонт дорог
#нацпроекты
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
DeepSeek: что это такое, чем отличается от ChatGPT и как им пользоваться
28 января 2025, 17:27

Фото: istockphoto / zirconicusso

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного мира, а с развитием технологий появляются всё более мощные платформы. Одной из таких является китайский ИИ DeepSeek, который вызывает все больше интереса среди пользователей. «Радио 1» расскажет, что такое DeepSeek, как он работает, чем он опасен и можно ли им заменить ChatGPT.

Что такое DeepSeek


DeepSeek — это искусственный интеллект, разработанный китайским стартапом DeepSeek. Он представляет собой продвинутую систему обработки естественного языка, способную анализировать, генерировать и понимать текстовые данные.

В отличие от многих других аналогичных ИИ, DeepSeek заточен на решение более специфических задач, связанных с анализом больших объемов информации и поиск решений в определённых областях, например, в бизнесе, медицине или праве.

Как работает DeepSeek


Модель DeepSeek V3 использует несколько уникальных технологий, которые делают её работу быстрее и точнее.

  1. Multi-token Prediction (MTP): эта технология помогает модели предсказывать сразу несколько слов в предложении, а не только одно. Это ускоряет процесс и делает результаты более точными.
  2. Mixture of Experts (MoE): модель использует сразу несколько «экспертов» — небольших нейросетей, каждая из которых обучена анализировать свою часть данных. Вместо того, чтобы использовать все нейросети сразу, активируется только нужная часть, что помогает работать быстрее и эффективнее.
  3. Multi-head Latent Attention (MLA): эта технология помогает модели внимательнее подходить к каждому предложению. Вместо того чтобы искать важные моменты один раз, она делает это несколько раз, чтобы точно не пропустить ключевую информацию.
Всё это делает DeepSeek V3 быстрее и точнее в обработке данных.

Чем китайский ИИ отличается от ChatGPT


DeepSeek и ChatGPT — это два мощных искусственных интеллекта, но они имеют несколько ключевых отличий:

  1. Фокус на языке и рынке: DeepSeek ориентирован на китайский рынок, поэтому он более точно работает с китайским языком и учитывает культурные особенности. Это делает его особенно полезным для пользователей в Китае и в тех сферах, где необходимы знания китайской культуры и языка. В то же время, ChatGPT поддерживает множество языков, что позволяет использовать его по всему миру для различных целей.
  2. Доступность и стоимость: DeepSeek предоставляет бесплатный доступ к своим моделям и функциям, что делает его доступным для широкой аудитории. ChatGPT, с другой стороны, предлагает бесплатные функции с ограничениями и имеет платные подписки для доступа к более продвинутым возможностям.
  3. Применение и функциональность: DeepSeek активно используется в Китае для решения специфических задач, таких как анализ данных, создание контента и автоматизация процессов в разных отраслях. Это делает его полезным для бизнеса и организаций в Китае. ChatGPT же является универсальным инструментом, используемым для генерации текста, ответов на вопросы, программирования и многих других задач на международном уровне.

Фото: istockphoto / Robert Way

Чем опасен DeepSeek


DeepSeek, как и многие другие китайские ИИ-платформы, вызывает ряд опасений у пользователей и экспертов. Вот несколько главных рисков, связанных с этим сервисом:

  1. Кибератаки и уязвимости: платформа столкнулась с крупными кибератаками после того, как она стала популярной. Злоумышленники могут использовать уязвимости системы, что создаёт риски для безопасности пользователей.
  2. Риски безопасности: ввиду недостатков в безопасности системы, личные данные пользователей могут оказаться под угрозой. Это особенно важно для тех, кто использует платформу для хранения личной информации или взаимодействия с чувствительными данными.
  3. Влияние на глобальный рынок технологий: быстрый рост DeepSeek вызывает обеспокоенность у западных компаний, особенно после того, как платформа повлияла на падение акций таких гигантов, как Nvidia. Это может привести к усилению контроля и ограничений на использование китайских технологий в других странах.

Как пользоваться китайским ИИ DeepSeek


Для того чтобы начать пользоваться DeepSeek V3 в России, нужно выполнить несколько простых шагов:

  • перейти на сайт DeepSeek и нажать кнопку «Start Now»;
  • пройти регистрацию, можно через аккаунт Google;
  • после регистрации откроется окно с чат-ботом;
  • в окне выбрать опцию «DeepThink» для рассуждений или «Search» для поиска информации в интернете;

Заменит ли DeepSeek ChatGPT


DeepSeek продолжает стремительно развиваться и имеет все шансы стать серьезным конкурентом ChatGPT, особенно в таких областях, как анализ данных и логическое рассуждение. Однако на данный момент ChatGPT остается лидером в сфере генерации текста и ведения диалогов.

В ближайшие годы, скорее всего, обе платформы будут сосуществовать, каждая из которых будет удовлетворять различные потребности пользователей, предлагая уникальные возможности в разных областях искусственного интеллекта.

Кроме того, глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что они собираются выпустить превосходящие представленные DeepSeek модели.

«Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет», — написал он в соцсетях.

Читайте также:

Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %

Эксперт раскрыл, приведет ли ИИ к вымиранию профессий

Стало известно, что ИИ превзойдёт человеческий интеллект к 2030 году
#платформа
#искусственный интеллект
#нейросеть
#технологии
#цифровизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за год
28 января 2025, 17:21

Фото: iStock/takoburito

Средняя стоимость обслуживания и ремонта машин в России в 2024 году выросла на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до 10,2 тысяч рублей. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По ее информации, это связано не только с подорожанием услуг и запчастей, но и с поведением автомобилистов.
«Автовладельцы в 2024 году начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, стали стремиться сохранить и восстановить свои сильно подержанные машины. В чеках на 17% выросло число норма-часов на одного клиента, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудозатратными», — пишет «Газета.Ru» после беседы с автоэкспертом.
Вместе с тем отмечается и рост цен на бензин. Гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров пояснил в беседе с «Известиями», что к лету этого года топливо подорожает на 7-10% по сравнению с нынешним уровнем. По его прогнозам, уже к февралю цены на бензин и дизель увеличатся на 1-2%.
«Исходя из оценки последних трех месяцев 2024 года и начала января текущего года, а также статистики последних трех лет и детального анализа первых кварталов, к концу февраля стоимость АИ-95 и дизтоплива в России в среднем может вырасти до 63–64 рубля за 1 л и 70,6–71,5 рубля за 1 л соответственно», — приводит издание заявление эксперта.
Читайте также:

Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит

Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора

Студенты предпочитают арендовать квартиры в новостройках несмотря на траты
#транспорт
#норма
#квартиры
#бензин
#топливо
#цены
#авто
#рост
#траты
#заявление
#машины
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовала акция к 80-летию освобождения Освенцима
28 января 2025, 17:20

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В подмосковных школах начались мероприятия Всероссийской акции, посвящённой 80-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Акция направлена на повышение осведомлённости учащихся о геноциде советского народа, совершенном нацистами и их пособниками в Освенциме в годы Великой Отечественной войны. Для школьников проводят тематические классные часы, просмотры фильмов, лекции, видеоуроки и многое другое», – говорится в сообщении.

Так, в историко-краеведческом музее Чеховской гимназии №2 открылась временная экспозиция «Геноцид: без права на забвение». Она знакомит посетителей с историей лагеря, судьбами узников и зверствами нацистов.

Ученики Первой школы городского округа Дубна провели тематический классный час и посмотрели фильм «Страна игрушек». А советники директоров школ в Коломне организовали лекции, видеоуроки и тематические программы о геноциде и его последствиях.



Как отметили в Минобразования Подмосковья, акция организована Министерством просвещения России.

Читайте также:

В Подмосковье провели форум амбассадоров проекта «Профессионалитет»

Подмосковная студентка победила на Всероссийской олимпиаде по философии

Студентка подмосковного колледжа победила на международном конкурсе NEW PROJECT
#образование
#минобразования мо
#школьник
#школы
#история
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родившаяся в Ленинграде каширянка рассказала о военном детстве
28 января 2025, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жительница Каширы Галина Медякова (Калинина) поделилась воспоминаниями о военном детстве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Галина Владимировна родилась в 1936 году в Ленинграде, жила в городе с мамой и младшей сестрой, когда летом 1941-го фашистские войска вступили на территорию Ленинградской области. Семью эвакуировали. По пути эшелон попал под обстрел, Галя получила контузию. Её спасли, а родных она потеряла и потом искала всю жизнь.
«Такую историю Галина Владимировна рассказала главе городского округа Кашира Михаилу Шувалову. Руководитель муниципалитета и депутаты окружного Совета навестили женщину в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Галина Медякова помнит, как ленинградцы пережидали в бомбоубежищах бомбёжки, как на полях рядом с городом стояли ежи, когда с мамой и сестрой ходили к бабушке. Ей повезло, что директор детдома в Пермском крае, где оказалась девочка, помог ей найти младшую сестру Ларису. Поиски остальных родных затянулись на долгие годы.

Галина Владимировне удалось узнать, что её отец погиб, защищая Ленинград. Поиски сведений о своей маме Надежде Никифоровне Калининой она продолжает до сих пор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Судьба привела женщину в Каширу в начале 2000-х годов – она приехала туда с одной из дочерей. У неё две дочери, внук, три внучки и семь правнуков.

Шувалов пожелал Галине Владимировне долгих лет жизни. Он отметил, что дети войны перенесли лишения и тяготы. Их судьбы – свидетельство силы воли и стойкости народа.

Читайте также:

В округе Кашира снесли аварийный дом на восемь квартир

В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир

Строительная готовность завода домокомплектов в Кашире достигла 10%
#кашира
#великая отечественная война
#история
#михаил шувалов
#ленинградская область
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина
28 января 2025, 16:53

Фото: iStock/paisan191

Кальмары с грибами в соевом соусе – интересный вариант приготовления морепродуктов в азиатском стиле. Пошаговый рецепт — в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 400 г кальмаров (до разморозки);
  • 250 г шампиньонов;
  • 175 г репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 20 г имбиря (корень);
  • 40 г лимона;
  • соль — по вкусу;
  • 1/8 ч. л. молотого чёрного перца;
  • 1/10 ч. л. молотого острого красного перца;
  • 1 ч. л. приправы для овощей;
  • 1/2 ч. л. приправы для рыбы;
  • 30 мл растительного масла;
  • 10 г свежей кинзы.

Фото: iStock/tycoon751

Инструкция

Подготовка и резка

1. Подготовьте продукты. Вес кальмаров после разморозки — 240 г.
2. Снимите плёнку с тушек кальмаров, очистите от внутренностей. Нарежьте кальмары кольцами.

Фото: iStock/VvoeVale

3. Очистите лук, имбирь и чеснок. Нарежьте лук кольцами, после измельчите чеснок и имбирь.
4. Промойте и обсушите шампиньоны, нарежьте тонкими пластинами.
5. Отрежьте у кинзы жёсткие стебли, мелко порубите листья.

Фото: iStock/25krunya

Жарка

1. Разогрейте на сковороде масло, выложите лук. Обжарьте на среднем огне 3 минуты.
2. Добавьте грибы, имбирь и чеснок. Перемешайте. Готовьте на среднем огне 5—7 минут.
3. Затем добавьте соевый соус, молотый перец (красный и чёрный), приправы для рыбы и овощей, а также соль. Перемешайте. Обжарьте на среднем огне 1 минуту.

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

4. Добавьте кальмары. Перемешайте. Готовьте на среднем огне 2—3 минуты.
5. Выдавите лимонный сок. Готовьте ещё 1 минуту.
6. Добавьте зелень, перемешайте. Выключите огонь. Дайте блюду постоять несколько минут.

Кальмары с грибами в соевом соусе готовы. Приятного аппетита!


Читайте также:

Итальянский десерт без выпечки: панакота с вишнёвым соусом своими руками без особых усилий

Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами

«Со вкусом» Италии: паста с соусом песто, как приготовить быстро, просто и вкусн
#продукты
#фото
#рецепты
#кулинария
#блюда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист оценил создание реестра народных целителей
Юрист Кваша назвал сомнительным реестр народных целителей в Башкирии
28 января 2025, 16:51

Фото: iStock/VeraPetruk

Реестр народных целителей в Башкирии, который должен будет регламентировать деятельность подобных специалистов, является сомнительным документом, так как неясно, будет ли он полезным при урегулировании споров в этой сфере. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша.
«Здесь стоит вопрос относительно того, как его [народного целителя] найти, как привлечь к ответственности, какими способами он воздействовал на организм человека. То есть ни медицинская карта в данном случае не ведется, которая должна вестись по закону, ни препараты, которые назначались, это тоже никак не отслеживается. Соответственно, если это просто не навредило, то в данном случае это хорошо. Если это привело к тяжким последствиям, не дай бог к смерти, это уже отдельная статья», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время юрист Илья Русяев отметил, что создание такого реестра — важный шаг на пути к урегулированию деятельности специалистов народной медицины. В разговоре с RT он подчеркнул, что нужно также ввести административное наказание для тех, кто отказывается от регистрации в реестре.
«Однако вопрос о регламентации сферы все еще стоит. Наличие реестра позволяет отслеживать квалификацию и деятельность целителей, обеспечивая дополнительную защиту для пациентов. Регламентация такой деятельности может предотвратить злоупотребления и минимизировать риски для здоровья граждан» — объяснил Русяев.
Читайте также:

В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов

«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов

«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
#эксперт
#карта
#юрист
#наказание
#законопроект
#препараты
#депутат
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петров день 29 января: как не привлечь беду в дом и не остаться без денег, приметы
28 января 2025, 16:51

Фото: iStock/Zzvet

29 января 2025 года отмечается народный праздник Петр-полукорм, который является важной датой в народном календаре. Верующие православной церкви в этот день чтут память святого апостола Петра, и с этим днем связано множество народных примет и обычаев.
Подробности читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/samuel howell

В церковном календаре 29 января — день, посвящённый чествованию вериг святого и всемилостивого апостола Петра. Однажды Пётр был схвачен и брошен в темницу за распространение христианской веры. Его заковали в оковы, но ночью произошло чудо: в темницу явился ангел, который разбудил апостола, и «цепи упали с рук его». Пётр поднялся, облачился в одежду и покинул место своего заточения. Свидетели этого чуда сохранили эти оковы и позже передали их христианам.

Со временем люди заметили, что вериги исцеляли больных. Так цепи, которыми был закован апостол Пётр, стали почитаемыми христианами. В II веке папа священномученик Александр учредил праздник в честь апостола Петра.

В начале эти цепи находились в Иерусалиме. Однако в 439 году патриарх Ювеналий преподнёс их в дар императрице Евдокии, супруге византийского императора Феодосия II Младшего. Евдокия посвятила себя делам милосердия и возведению храмов. Она доставила в Константинополь святыни, а одну из цепей отправила в Рим, где она хранилась у её дочери Евдоксии. В Риме для хранения священной реликвии была построена базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи, что в переводе означает «святой Пётр в оковах». Верига ​Петра и по сей день граниться там.

Петр-полукорм


Праздник «Полукорм» получил своё название потому, что 29 января люди определяли, насколько хватит запасов корма для скота до наступления весны. До наших дней дошла пословица: «На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма». В связи с тем, что в день памяти апостола Петра люди проявляли заботу о животных, святой стал считаться их защитником.

Приметы на 29 января


Фото: iStock/Stanislav Sablin

  • В случае, если в этот день стоит морозная погода, лето обещает быть знойным.
  • Если на Петра разыграется метель, то лето будет дождливым.
  • Северный ветер предвещает наступление морозов и похолодание.
  • Яркий месяц с крутыми рогами — к легкому и приятному морозу.
  • Если на закате солнце окрасится в красные тона, то следующий день будет морозным и солнечным.
  • Если ночью стоит мгла, то можно ожидать ясной погоды.
Синоптик раскрыл, что ждет москвичей в феврале
Синоптик раскрыл, что ждет москвичей в феврале

Что можно делать в праздник «Полукорм»


В день памяти апостола Петра принято обращаться к нему с молитвой о здоровье, чтобы больные скорее выздоравливали.

Считается, что если начать новое дело в Петров день, то успех гарантирован. Предварительно рекомендуется очистить дом от ненужных вещей и избавиться от хлама.

В этот день, если вы нашли зерно или крупу, то их нужно поднять, загадать желание и, не произнося его вслух, измельчить. Затем следует бросить их через левое плечо во двор. Считается, что после этого желание сбудется.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/nieudacza

Не стоит проявлять праздность 29 января, иначе можно оказаться без средств к существованию. Лентяям может грозить безденежье.

В день памяти апостола Петра не стоит вступать в конфликты, распространять слухи и критиковать окружающих, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем.

В этот день не следует избавляться от хлебных остатков и крошек. Их необходимо скормить домашнему скоту, птицам или бездомным животным, что бы не отпугнуть удачу от своей семьи.

29 января стараются не ткать, не прясть и не использовать в работе острые предметы, чтобы не навлечь беду на домочадцев.


Читайте также:

Юрист оценил создание реестра народных целителей

«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе

«Интерес к себе»: Диетолог раскрыл, какая пища выбивает человека из равновесия
#радио 1
#дело
#солнце
#история
#праздник
#погода
#дом
#зерно
#лето
#здоровье
#юрист
#ветер
#семьи
#пища
#метель
#похолодание
#больные
#люди
#удар
#церковь
#богослужения
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате