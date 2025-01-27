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Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Компания «Сергиевское», расположенная в Коломне, получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового современного овощехранилища, способного вмещать до 2000 тонн продукции. Это сооружение станет важной частью инфраструктуры предприятия, которое выросло из совхоза «Сергиевский» и на протяжении многих лет занимается производством овощей и рассады, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках инвестиционного проекта на 90 миллионов рублей планируется строительство трёх овощехранилищ с общей вместимостью 6000 тонн. Первый этап проекта завершён, и новое хранилище позволит внедрить самые современные технологии хранения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что в 2024 году «Сергиевское» собрало рекордный урожай: более 8000 тонн картофеля, более 7700 тонн овощей и 1850 тонн зерновых. Благодаря обновлению теплиц предприятие увеличило производство рассады, что также способствовало росту предложения декоративных растений.



В будущем компания не собирается останавливаться на достигнутом: в ближайших планах — запуск нового цеха по переработке сельхозпродукции в селе Коробчеево. Строительные работы завершены, и в настоящее время решается вопрос подключения цеха к водоснабжению и канализации. Ожидается, что новое производство станет важным вкладом в развитие местной экономики и создаст дополнительные рабочие места для жителей региона.

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