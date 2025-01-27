Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн

Компания «Сергиевское», расположенная в Коломне, получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового современного овощехранилища, способного вмещать до 2000 тонн продукции. Это сооружение станет важной частью инфраструктуры предприятия, которое выросло из совхоза «Сергиевский» и на протяжении многих лет занимается производством овощей и рассады, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.