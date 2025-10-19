Золотой запас РФ принес ей свыше $140 млрд из-за взлета цен на металл

19 октября 2025, 12:31

ЦБ: российские резервы выросли на $142 млрд за 2 года из-за роста цен на золото

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

За два года стоимость золотого резерва России выросла примерно на $142 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ.