Золотой запас РФ принес ей свыше $140 млрд из-за взлета цен на металл
За два года стоимость золотого резерва России выросла примерно на $142 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ.
Рост объясняют подорожанием металла — цена тройской унции поднялась с $1,8 тыс. до $4,3 тыс. При этом физический объем золота немного сократился: на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 т), до 74,8 млн тройских унций (2 326,5 т) к сентябрю 2025 года. Доля золота в международных резервах достигла 39,5%. Валютная часть резервов за тот же период увеличилась лишь на 0,6% и составила $431,1 млрд.
Таким образом стоимость золота в резервах повысилась с $140,5 млрд на 1 октября 2023 года до $282,1 млрд на 1 октября 2025 года.
Банк России также отмечает, что международные резервы страны выросли до рекордных $729,5 млрд — на $7 млрд за неделю, что в основном обуславливается положительной переоценкой (неделей ранее показатель был $722,5 млрд).
