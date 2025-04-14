Правительство одобрило увеличение страховки до 2,8 млн для долгосрочных вкладов

Снижение цен на китайские товары в России под влиянием торговой войны между США и КНР вполне вероятно. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. По его словам, РФ вместе с Индией и некоторыми странами Глобального Юга станут альтернативным рынком сбыта.