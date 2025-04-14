Правительство одобрило увеличение страховки до 2,8 млн для долгосрочных вкладов

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Российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет. Об этом сообщает РБК.
«Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 млн до 2,8 млн руб. — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — говориться в сообщении.
Инициатива одобрена правительственной комиссией 14 апреля. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что таким образом у граждан появятся дополнительные стимулы обеспечивать банки долгосрочными ресурсами. Потенциально клиент сможет рассчитывать на сбережения в размере 4,2 миллионов рублей.
При этом эксперты сомневаются, что данное нововведение кардинально изменит ситуацию. На начало года объем сберегательных сертификатов в РФ составлял 4 миллиарда рублей, что равняется менее 0,01% от всех застрахованных средств.
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