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Сбер опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

«Сбер»: срок подачи заявки для обмена замороженными активами истекает 30 апреля
28 апреля 2024, 09:07
Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Клиенты-физлица «Сбера» могут принять участие в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка. Им необходимо подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг до 30 апреля текущего года. Об этом говорится на сайте веб-версии банка.
Отмечается, что на сайте «Сбера» для пользователей доступна инструкция как физическое лицо может вернуть финансовые средства. Необходимо перейти по персональной ссылке, которую кредитная организация отправит в СМС. После чего необходимо авторизоваться в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и подтвердить открытие специального брокерского счета до указанного срока.

Уточняется, что «Инвестиционной палата» завершит прием заявок 8 мая. К выкупу могут быть предъявлены более 3500 биржевых инструментов.



Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.

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#активы
#деньги
ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
ЕС призвал Россию отменить передачу «дочек» Ariston и Bosch структуре «Газпрома»
28 апреля 2024, 07:50

Фото: iStock/dikushin

Европа призвала РФ отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Речь идет о российских дочерних предприятиях итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate. В заявлении ведомства уточняется, что Европейский союз призывает Москву искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены.

В Евросоюзе считают, что действия российской стороны подтвердили ее статус как «непредсказуемого игрока» в сфере экономики.

Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.

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#газпром
#активы
#бизнес
#экономика
#евросоюз
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Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум
Росстат: уровень безработицы в России в марте составил 2,7%
27 апреля 2024, 19:24

Фото: istockphoto/tuaindeed

В марте 2024 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,7%, по данным Росстата.
Это означает, что 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше были классифицированы как безработные, согласно методологии Международной организации труда. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале 2024 года, когда уровень безработицы составил 2,8%.

Общее число безработных в стране снизилось с 2,109 миллиона человек в феврале до 2,026 миллиона человек в марте. По данным Роструда, к концу марта 2024 года органы службы занятости населения вели учет 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 0,4 миллиона человек имели статус безработного, включая 0,3 миллиона человек, получающих пособие по безработице.

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#учёт
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Путин: Экономические показатели начала года оказались выше прогнозируемых
27 апреля 2024, 17:18

Фото: сайт Кремля

Макроэкономические показатели в стране в начале года оказались выше прогнозов, которые давали специалисты Центробанка, министры и эксперты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам, проходящем в режиме видеоконференции, российский лидер отметил, что реальное состояние экономики страны позволяет улучшать и прогнозы относительно её развития. Недаром все ключевые макроэкономические индикаторы на начало года оказались выше прогнозируемых, подчеркнул президент.

Основываясь на расчёты и мнения экспертов и аналитиков, глава государства сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам 2024 года может превысить 3%, что также выше ранее прогнозируемого показателя.

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#экономика
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Путин заявил о замедлении инфляции в России
Путин: инфляция в России постепенно замедляется
27 апреля 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в стране постепенно замедляется, особенно радует рост в обрабатывающей отрасли. Он сообщил об этом на совещании по экономическим вопросам, проведенном в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — сказал Путин
По словам президента, динамика обрабатывающей отрасли в январе составила плюс 7,5%, а в феврале выросла до плюс 13,5%. Путин также отметил, что макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше ожиданий правительства, Банка России и некоторых экспертов.

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#путин
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На туристическом бизнес-форуме в Коломне обсудили решения проблемы кадрового голода
27 апреля 2024, 12:31

Фото: пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства»

Второй туристический бизнес-форум «Кадры решают всё» состоялся в арт-квартале «Патефонка» в Коломне, специалисты индустрии обсудили стратегии привлечения кадров, а также развитие внутреннего туризма и продвижение туристических брендов, сообщает пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства» АНО «Россия — страна возможностей».
«Кадровый голод – ключевая проблема индустрии. Главными задачами мероприятия мы отметили разработку стратегии решения этой задачи: нам удалось обсудить совместные пути решения, найти импульс взаимодействия представителей турбизнеса и учебных заведений. Обсудили и важность повышения престижа профессий сферы туризма, особенно в молодежной среде», — цитируются в сообщении слова посла гостеприимства Московской области Екатерины Понкратовой.
Кроме того, собравшимся рассказали о главном кадровом туристическом проекте России «Мастера гостеприимства». Отмечается, что с 2019 года к этому проекту присоединились уже 130 тысяч представителей туриндустрии из 89 регионов страны.

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#туризм
#коломна
#мастера гостеприимства
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В России представили прогноз укрепления доллара
«Ведомости»: Минэк рассчитал, что доллар укрепится до ₽ 98 к концу 2024 года
27 апреля 2024, 03:07

Фото: iStock/Valeriya

С мая курс доллара будет расти на 50 копеек в месяц и к декабрю 2024 года американская валюта будет стоить ₽ 98,1, говорится в статье издания «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитиков Минэкономразвития,
Согласно базовому сценарию, курс доллара начнет расти в мае и достигнет ₽ 94,6, в сентябре ожидается ₽ 96,6.

Снижение курса российской валюты связано с решением платежных проблем и увеличением покупок за рубежом. В дальнейшем на курс рубля будут влиять сокращение торгового баланса и инфляция.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало курс рубля до 2027 года. Согласно ему, в 2025 году он составит ₽ 98,6 за доллар, а в 2027 году – ₽ 103,8. Ведомство заявило, что уровень инфляции достигнет целевого уровня Банка России в 4% в 2025 году и останется на этом уровне до конца периода.

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#минфин
#доллар
#рубль
#курс рубля
#прогноз
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В Минфине заявили о возможном исключении семей с высокими доходами из льготной ипотеки
Права на льготную ипотеку могут лишиться богатые семьи, заявил замглавы Минфина
27 апреля 2024, 01:08

Фото: iStock/Evkaz

Министерство финансов обсудит вопрос об исключении семей с высокими доходами из программы стимулирования ипотеки. Заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью РБК отметил, что к богатым относятся те, кто может платить по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки.
Поправка может быть введена в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки, чтобы возможность получить кредит с господдержкой зависела от уровня дохода заемщика.

«Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку?» – уточнил предмет обсуждения Чебесков.

Средняя рыночная процентная ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках России на 19 апреля составила 16,8-16,9%, базовая ставка по семейной ипотеке – 6% годовых.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, что регионы центральной России не участвуют в программе льготной ипотеки. Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург также не участвуют в программе льготной ипотеки.

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#финансы
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Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»
26 апреля 2024, 16:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковном Селятине началось строительство нового транспортно-логистического хаба. В церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.
Новый терминал войдет в состав транспортно-логистического центра «Селятино». Совместное строительство будут вести Подмосковье, Китай и Казахстан.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочу поприветствовать наших друзей из Китая, казахских партнёров, братьев. Важные возможности сотрудничества намечаются на самом высоком уровне – нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций принципиально важна. Все три стороны работают плечом к плечу, чтобы каждый год мы видели и экономические, и технологические результаты. Для нас это важный проект ещё и потому, что он дает дополнительные экспортные возможности малому и среднему бизнесу. Хочу пожелать всем участникам проекта успехов», – сказал Воробьёв.
В состав нового многофункционального логистического комплекса войдут мультитемпературный склад площадью 65 тыс. кв. м., контейнерные площадки на дополнительные 3 тыс. 20-футовых контейнеров, площадки для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных железнодорожных путей, которые построит Казахстан. Завершить работы планируют в следующем году.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта сельхозпродукции Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое – с 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.
«В 2013 году председатель Си Цзиньпин выдвинул в Астане крупную инициативу совместного строительства «Один пояс и один путь». Россия и Казахстан были первыми странами, которые активно приняли в ней участие. На этот раз совместно с российской транспортной компанией «Славтранс-сервис» и «Казахстанскими железными дорогами» будет реализован проект логистического комплекса «Селятино». Он станет важной логистической хабовой базой для трех стран», – сказал секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он пояснил, что многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая удобный и стабильный торговый канал. При поддержке России и Казахстана в Европе и Азии будет построена современная международная логистическая система.

В пятницу из Селятина в китайско-казахстанский логистический терминал в городе Сиань отправился первый контейнерный поезд нового совместного проекта. Это 50 контейнеров российской продукции, в том числе из Подмосковья, – от кондитерских изделий до стройматериалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы с российскими и китайскими партнёрами начинаем большой проект. Казахстан за последние годы вложил 35 млрд долларов в развитие транзитного потенциала. За это время в семь раз повысился уровень транзита по основным коридорам в Россию и Китай через Казахстан. Реализация этого проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок», – сказал Нурлан Саурнабаев.
Сухой порт «Селятино» – один из крупнейших в Подмосковье. Это универсальный комплекс из холодильных складских помещений, объединённых с крупнейшим железнодорожным контейнерным терминалом в Московском регионе. Грузы доставляют из разных регионов России и зарубежных стран железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, организуется обратная загрузка. В планах на этот год – принять и отправить 19 млн тонн груза.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Транзит через Казахстан обеспечивает «КТЖ», а отправку поездов с получением мер господдержки – Сианьский порт в провинции Шэньси. Исторически это начало Шёлкового пути, центр Китая, куда свозится продукция из основных товаропроводящих регионов. Московская область фактически становится флагманом российского экспорта в Китай. Это самый перспективный рынок. Мы даём нашим казахским и китайским партнёрам преференциальные условия работы. Первый поезд придет в КНР через 13 дней. Для сравнения – по глубокому морю это заняло бы 60 дней. «Селятино» станет местом притяжения экспортёров со всей России», – рассказал председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев.
Проект также включает строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из посёлка Селятино. Маршрут сейчас обсуждается.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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«Это самоубийство»: Финансист дал прогноз по ключевой ставке и ценам на продукты
Финансовый эксперт Михеев: из продуктов подорожает хлеб и мучные изделия
26 апреля 2024, 16:45

Фото: istock /Vyacheslav Tarnavskiy

В этом году цены вырастут на 4,3%-4,8%, об этом сообщила Набиуллина на пресс-конференции. Также глава ЦБ отметила, что Центробанк не исключает повышения ключевой ставки.

Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» рассказал о прогнозах повышения цен и выдвинул свою версию по изменению ключевой ставки.

«Продажи ипотеки резко снизились, как и потребление кредитов, потому что брать по 20-25% кредит — это самоубийство, причем с вечно дорожающими ценами. И скорее всего эта тенденция либо остановится, либо продолжится, но обратной тенденции точно ждать не стоит. Ключевая ставка осталась на текущих уровнях, и если инфляция в нашей стране будет снижаться, она уже снизилась, то для повышения ставки нет никаких драйверов, более того к концу года ставка планируется снижаться. И, вероятно, к концу года мы увидим порядка 13% по ставке ЦБ. А потребление, кстати, несмотря на рост цен, растет. Люди по-прежнему продолжают покупать, кушать, одеваться, кто-то умудряется покупать квартиры при текущих ценах», — сказал эксперт.

Дмитрий Михеев добавил, что из продуктов в первую очередь подорожает хлеб и мучные изделия, также вырастут цены на продукты и сезонные фрукты и овощи.

Собеседник объяснил, что Центробанк сейчас находится на перепутье.

«С одной стороны потребление большое, что вызывает рост инфляции, а с другой стороны рост инфляции нужно замедлять, и сделать это необходимо для будущего снижения ставки, потому что рост экономики должен проходить при меньших значениях этой самой ставки», — сообщил специалист.

По мнению собеседника, не стоит ждать снижения цен. Рынок это уже «проглотил», и людям просто некуда деваться, заключил Михеев.

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