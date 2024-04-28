Сбер опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Клиенты-физлица «Сбера» могут принять участие в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка. Им необходимо подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг до 30 апреля текущего года. Об этом говорится на сайте веб-версии банка.
Отмечается, что на сайте «Сбера» для пользователей доступна инструкция как физическое лицо может вернуть финансовые средства. Необходимо перейти по персональной ссылке, которую кредитная организация отправит в СМС. После чего необходимо авторизоваться в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и подтвердить открытие специального брокерского счета до указанного срока.
Уточняется, что «Инвестиционной палата» завершит прием заявок 8 мая. К выкупу могут быть предъявлены более 3500 биржевых инструментов.
Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.
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Уточняется, что «Инвестиционной палата» завершит прием заявок 8 мая. К выкупу могут быть предъявлены более 3500 биржевых инструментов.
Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.
Читайте также:
Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
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Екатерина Коршунова