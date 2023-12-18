Правительство оценило динамику экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай

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По итогам первых десяти месяцев 2023 года объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай вырос на 63%. В абсолютном выражении он составил 6,2 миллиарда долларов США.
В кабинете министров РФ отметили, что данное обстоятельство свидетельствует об укреплении и развитии взаимовыгодного двустороннего развития торгового сотрудничества между Россией и КНР.
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Александр Бойцов