Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Правительство оценило динамику экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай

Правительство оценило динамику экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай

Экспорт агропродукции в Китай за январь-октябрь вырос на 63 процента
18 декабря 2023, 12:16
Фото: istockphoto/Zerbor

Фото: istockphoto/Zerbor

По итогам первых десяти месяцев 2023 года объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай вырос на 63%. В абсолютном выражении он составил 6,2 миллиарда долларов США.

Такие цифры приведены в справочных материалах к готовящемуся рабочему визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР. С помощью такой положительной динамике продукции агропромышленного комплекса (АПК) удалось выйти на второе место в общей структуре российского экспорта в Китай, отмечает агентство экономической информации «Прайм». Первое место традиционно удерживают поставки углеводородов.

В кабинете министров РФ отметили, что данное обстоятельство свидетельствует об укреплении и развитии взаимовыгодного двустороннего развития торгового сотрудничества между Россией и КНР.

Читайте также:

Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

В КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

Путин назвал российско-китайские отношения гарантом стабильности в мире
#апк
#китай
#поставки
#рф
#экспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко объявил о рекордном товарообороте Белоруссии и Московской области
18 декабря 2023, 12:35

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Товарооборот Белоруссии и Подмосковья в 2023 году достиг рекордных значений и превысит 10 млрд долларов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Столичный регион – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Согласно прогнозам, в этом году он будет заметно выше 10 млрд. Это лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси и Московской области», – сказал Лукашенко.
 Он отметил, что торговля идет по всей номенклатуре товаров. Основные – это бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней.    

Лукашенко предложил Воробьёву обсудить закупку Подмосковьем белорусской техники, организацию в регионе производства бетона из белорусского сырья, создание в крупного сервисно-логистического хаба по продаже и обслуживанию белорусской техники, развёртывание в рамках программ импортозамещения совместного производства лифтового оборудования. 
 
Также белорусский президент указал на возможности дальнейшего развития сотрудничества в сельском хозяйстве, строительной сфере, в науке и технологиях. 

Читайте также:

Воробьёв прибыл в Минск с рабочим визитом и возложил цветы к монументу Победы

Воробьёв поздравил Реутов с юбилеем присвоения статуса наукограда

В Подольске открыли памятник-бюст легендарному военному разведчику Игорю Сергуну
 
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
#экономика
#товары
#андрей воробьёв
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
России предоставили льготу на импорт яиц
Решением ЕЭК Россия сможет импортировать до 1,2 млрд яиц без пошлин
18 декабря 2023, 10:55

Фото: iStock/Chalabala

Совет Евразийской экономической комиссии обнулит пошлины на импорт куриных яиц в Россию с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом следует из сообщения ЕЭК.
Отмечается, что России будет предоставлена тарифная льгота, а именно, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Льгота будет действовать при объёме поставок до 1,2 миллиарда куриных яиц в Россию. 

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что введение таких мер позволит поставлять куриные яйца по ценам, сопоставимым с российским производством. Продукция будет поступать в страну, в частности, из Ирана и Турции. 

Он также отметил, что введённая мера носит краткосрочный характер. Ранее она не принималась в связи с высоким уровнем внутреннего российского производства. В настоящее время это позволит сдержать рост цен на яйца в зимне-весенний период и избежать дефицита. 

Читайте также:

Патрушев: Снятие импортной пошлины на яйца практически завершено

Патрушев назвал сроки снижения цен на куриное яйцо

Володин заявил, что КПРФ несёт ответственность за цены на яйца
#яйца
#импорт
#россия
#льготы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе ужаснулись после оценки убытков от собственных санкций
ЕС потерял порядка 1,5 триллиона долларов из санкций против РФ
18 декабря 2023, 10:31

Фото: iStock/designer491

Евросоюз оценил убытки от собственных санкций в почти полтора триллиона долларов. Данные приводит РИА Новости.
Отмечается, что переход на альтернативных поставщиков газа оказался слишком затратным для Евросоюза. За текущий год страны переплатили 185 миллиардов евро. Поставки газа из России в Европу ранее составляли порядка 40%, но сейчас сократились в четыре раза. Вместе с тем, сама Россия, в отношении которой введены ограничения, вдвое нарастила поставки сырья в азиатские страны и пробила нефтяной потолок, восстановив доходы. 

Введённые Евросоюзом санкции в отношении нескольких государств, имели обратный эффект и негативно сказались на экономике самих европейских стран. Так, Западу пришлось столкнуться с энергетическим кризисом. Это привело к инфляции, ожидается деиндустриализация. Самой пострадавшей страной стала Германия с крупнейшей экономикой в ЕС. В стране наблюдается падение производства и рецессия.

Нарастающую панику в странах Евросоюза показал канцлер Германии Олаф Шольц, который в декабре обвинил Россию в прекращении поставок. Такое заявление звучит крайне странно с учётом введённых санкций, но в очередной раз подчёркивает, что государства нуждаются в закупках в России, а их ограничения необоснованны и неуместны. 

Читайте также:

Аналитики New York Times оценили потери покинувших Россию западных компаний

ЕС разрешил Словакии ещё год использовать российскую нефть

«Это полезно»: Дипломат Бакланов рассказал о влиянии новых санкций на Россию
#евросоюз
#россия
#санкции
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России ввели лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета
18 декабря 2023, 06:12

Фото: iStock/Younes Kraske

Правительство РФ одобрило законопроект Росфинмониторинга, предполагающий ограничение максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК.
В Росфинмониторинге уточнили, что речь идёт о лимите в размере 100 тысяч рублей. Нововведение коснётся людей, прошедших упрощенную идентификацию личности. Данный законопроект согласовали Минфин, Центробанк, Минцифры, МВД и Роскомнадзор.

Отмечается, что если физлицу будет необходимо перевести сумму более ста тысяч рублей единоразово, ему потребуется пройти полную идентификацию.

Читайте также:

Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Экономист Разуваев прогнозирует резкий рост цен на смартфоны
#мвд
#законопроект
#роскомнадзор
#центробанк
#минфин
#минцифры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитики New York Times оценили потери покинувших Россию западных компаний
NYT: Покинувшие Россию западные фирмы потеряли 103 миллиарда долларов
17 декабря 2023, 19:39

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

Аналитики издания The New York Times подсчитали финансовые потери западных компаний, покинувших российский рынок. С начала специальной военной операции они потеряли 103 миллиарда долларов.
Как отмечается в материале, президент России Владимир Путин сумел превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения страны. Поначалу западные эксперты полагали, что массовый уход с рынка зарубежных фирм поможет задушить российскую экономику. Но руководство российского государства имело на этот счёт «свои собственные планы» и превратило бойкот западных компаний в «удачу для страны».

В публикации также указано, что большинство иностранных компаний продолжают работать в России, не желая терять вложенные миллиарды. По словам президента РФ Владимира Путина, страна потеряла около 50 миллиардов долларов из-за ухода западного бизнеса. Однако российская экономика уже сумела их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.

Читайте также:

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Иностранный бренд спортивной обуви объявил о возвращении в Россию

США и Канада добавили в санкционные списки десятки людей и компаний
#экономика
#владимир путин
#президент
#страны
#эксперты
#уход
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силуанов: Вопрос о национализации «Балтики» в настоящее время не рассматривается
17 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto/industryview

Речи о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет. Фирма передана Росимуществу во временное доверительное управление.
Об этом сообщил журналистам глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. Он провёл аналогию ситуации с теми решениями, которые принимались недружественными странами в отношении имущества российских компаний за рубежом, отметив, что так же действует и Россия. Что касается национализации компании, то в планы руководства страны она не входит, сказал министр финансов.

В начале декабря президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой о национализации компании. Официальных комментариев с обеих сторон не последовало.

Читайте также:

Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию

Крупнейший пивной концерн провел ребрендинг, сменив название

В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»
#россия
#президент
#антон силуанов
#страны
#компании
#министр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев высказался о перспективах возобновления зерновой сделки
Патрушев: Россия не заинтересована в возобновлении зерновой сделки
17 декабря 2023, 16:07

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Россия не испытывает заинтересованности в возобновлении действия зерновой сделки. После её прекращения объём экспорта зерна из страны не только не сократился, но даже немного увеличился.
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев. По его словам, на середину декабря нынешнего года было экспортировано более 30 миллионов тонн зерновых культур, что больше, чем было вывезено на эту же дату в прошлом году.

Министр отметил, что выход из зерновой сделки в значительной степени был политическим решением. Тем не менее, Россия продолжит экспортировать своё зерно, поскольку оно пользуется спросом и имеет своего покупателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что зерновая сделка не будет продлеваться, так как обещания, данные российской стороне, так и не были выполнены.

Читайте также:

Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз

Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
#россия
#зерно
#владимир путин
#президент
#министр
#сво
#рф
#зерновая сделка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев назвал сроки снижения цен на куриное яйцо
Патрушев анонсировал поставки куриных яиц из Турции и Азербайджана
17 декабря 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Chalabala

Снятие импортной пошлины на ввозимые в Россию куриные яйца поможет в достаточной степени насытить рынок. Это в свою очередь приведёт к снижению цен на этот продукт.
Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства России Николай Патрушев. По его словам, процесс снятия импортной пошлины с куриного яйца практически завершён и  этот шаг непременно даст дополнительный объём рынку, передает РИА Новости. Министр также добавил, что уже через 2-3 недели ожидаются поставки первых партий беспошлинных яиц из Турции, что сразу позволит приступить к корректировкам цен.

С начала нынешнего года цены на куриные яйца в стране выросли в среднем на 30-40%. Производители объясняют такой резкий скачок стоимости заметным удорожанием кормов, ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличением стоимости упаковки.

Читайте также:

Экономист Брагин: Цены на яйца снизятся благодаря рынку

Белоруссия готова поставить России излишки куриных яиц

ФАС возбудила дела на региональных производителей куриных яиц
#яйца
#цены
#министр
#производители
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией
16 декабря 2023, 10:39

Фото: iStock/Andrey Semenov

Единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. Такая информация следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Сообщается, что за год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов. Как стало известно, Индия впервые предоставила РФ кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года.

Через год объем задолженности вырос в 3,2 раза. Общая сумма внешнего российского долга за прошлый год составила 376,1 миллиарда долларов. Процент уменьшения задолженности равен 20 процентам.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. 

Читайте также:

Минфин и ЦБ предложили использовать цифровые права в международных расчетах

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
#права
#антон силуанов
#индия
#кредит
#минфин
#рф
#цб
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф