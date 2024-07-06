Правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт риса из России

Правительство России продлило до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз в некоторые страны риса и рисовой крупы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. В публикации указано, что постановление о продлении временного ограничения на экспорт данной продукции уже подписано.