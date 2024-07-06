Правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт риса из России

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Правительство России продлило до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз в некоторые страны риса и рисовой крупы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. В публикации указано, что постановление о продлении временного ограничения на экспорт данной продукции уже подписано.
Как пояснили в кабмине, такое решение приняли, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке продовольствия.
В сообщении добавили, что запрет распространяется не на все страны и имеет ряд исключений.
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В сообщении добавили, что запрет распространяется не на все страны и имеет ряд исключений.
«В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – отметили в кабмине.Изначально временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы ввели в 2022 году, а затем продлили до 30 июня 2024 года включительно.
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Данил Пономарев