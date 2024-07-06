США нарастили закупки урана из России до годового максимума

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США в мае приобрели у РФ обогащенного урана на сумму 209,5 млн долларов. Информация следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро.
Отмечается, что данная закупка является максимальной с марта 2023 года. Поставки урана Вашингтону возобновились после перерыва в апреле.
За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны. В целом Соединенные Штаты приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 млн долларов.
Уточняется, что главным экспортером урана в США в мае был Китай с поставками на сумму 323,6 млн долларов.
Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.
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За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны. В целом Соединенные Штаты приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 млн долларов.
Уточняется, что главным экспортером урана в США в мае был Китай с поставками на сумму 323,6 млн долларов.
Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.
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Екатерина Коршунова