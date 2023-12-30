Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платы за ЖКУ

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Правительство РФ продлило ещё на год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующее постановление было подписано кабинетом министров. Согласно ему, в 2024 году продолжат действовать ранее принятые особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к повысившейся ключевой ставке Центробанка.
Так, в следующем году расчёт пеней и штрафов будет производиться с учётом ключевой ставки Банка России в размере 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.
Такие меры приняты в связи с тем, что нынешняя ключевая ставка в размере 16% годовых повысила бы размер пени до несоразмерных с платежами за ЖКУ.
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Так, в следующем году расчёт пеней и штрафов будет производиться с учётом ключевой ставки Банка России в размере 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.
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Анастасия Чинкова