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Правительство проиндексирует зарплату отдельным категориям бюджетников

Кабмин РФ с 1 октября проиндексирует зарплату ряду категорий бюджетников на 7,6%
Фото: iStock/Vershinin

Правительство России утвердило повышение заработных плат для отдельных категорий бюджетных работников на 7,6%. Соответствующее распоряжение уже подписано, а изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.



По информации с сайта кабмина, повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

На индексацию зарплат в федеральном бюджете на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.

В документе правительства подчёркивается, что повышение уровня реальной заработной платы является одной из законодательно установленных гарантий по оплате труда, прописанных в Трудовом кодексе РФ.

Анастасия Чинкова

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