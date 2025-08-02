Правительство проиндексирует зарплату отдельным категориям бюджетников
Правительство России утвердило повышение заработных плат для отдельных категорий бюджетных работников на 7,6%. Соответствующее распоряжение уже подписано, а изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.
По информации с сайта кабмина, повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.
На индексацию зарплат в федеральном бюджете на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.
В документе правительства подчёркивается, что повышение уровня реальной заработной платы является одной из законодательно установленных гарантий по оплате труда, прописанных в Трудовом кодексе РФ.
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