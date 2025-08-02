Правительство проиндексирует зарплату отдельным категориям бюджетников

02 августа 2025, 11:38

Кабмин РФ с 1 октября проиндексирует зарплату ряду категорий бюджетников на 7,6%

Фото: iStock/Vershinin

Правительство России утвердило повышение заработных плат для отдельных категорий бюджетных работников на 7,6%. Соответствующее распоряжение уже подписано, а изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.