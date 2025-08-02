Россиянам напомнили об увеличении накопительной пенсии с 1 августа

02 августа 2025, 03:39

Накопительная пенсия россиян с 1 августа возрастет на 10,98 процента

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 августа накопительные пенсии россиян увеличатся на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.





Процент индексации превысит прошлогодние показатели: в 2024 году накопительные пенсии индексировались на 7%, срочные выплаты — на 6,92%.





«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — объяснили в Соцфонде.