Россиянам напомнили об увеличении накопительной пенсии с 1 августа
Накопительная пенсия россиян с 1 августа возрастет на 10,98 процента
С 1 августа накопительные пенсии россиян увеличатся на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.
Процент индексации превысит прошлогодние показатели: в 2024 году накопительные пенсии индексировались на 7%, срочные выплаты — на 6,92%.
«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — объяснили в Соцфонде.На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 1,4 тыс. рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — 2,6 тыс. рублей.
Подчеркивается, что все перерасчеты будут проведены автоматически, без подачи заявлений. Социальный фонд также продолжит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года.
Ранее в Госдуме раскрыли, кого ждет повышение пенсий с 1 августа. Россиянам объяснили, что пенсионные выплаты повысят тем работающим пенсионерам, которые продолжали официально работать в 2024 году, и работодатель отчислял за них страховой взнос.