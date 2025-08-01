Стало известно о правилах получения пособия на погребение в 20225 году

01 августа 2025, 11:41

Депутат Иванов: пособие на погребение перечисляют в течение двух дней

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

С 1 февраля 2025 года размер пособия на погребение составляет 9165,37 рубля. В некоторых регионах к основной сумме пособия добавляется повышающий региональный коэффициент или доплаты.