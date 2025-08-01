Стало известно о правилах получения пособия на погребение в 20225 году
С 1 февраля 2025 года размер пособия на погребение составляет 9165,37 рубля. В некоторых регионах к основной сумме пособия добавляется повышающий региональный коэффициент или доплаты.
В интервью с RT депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов подробно рассказал о правилах получения пособия на погребение в текущем году.
По его словам, эта выплата — часть социальной политики государства, призванная облегчить финансовое бремя в тяжёлый период. Важно, чтобы люди знали о своих правах и могли воспользоваться положенной помощью.
Сумма федерального пособия в 2025 году фиксированная — 9165 рублей, однако в ряде субъектов, включая столицу, действуют дополнительные меры поддержки.
Право на компенсацию имеет любой гражданин, понесший расходы на организацию похорон, вне зависимости от родственных связей с умершим. Заявление подаётся через Социальный фонд России или портал «Госуслуги».
По словам Иванова, рассмотрение документов занимает минимум времени — в большинстве случаев деньги перечисляют в течение двух дней. Он отметил, что для инвалидов и участников боевых действий возможно частичное возмещение затрат на установку памятника.
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