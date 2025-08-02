Россиянам назвали, какую пенсию человек получит по закону, если ни дня не работал

02 августа 2025, 04:42

Депутат Говырин: Пенсия неработающего пенсионера составит в 2025 году 15 тысяч рублей

Фото: iStock/Inside Creative House

Неработающие пенсионеры в России будут получать не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).





Он уточнил, что Россия поддерживает всех пожилых граждан страны, включая тех, кто нигде не работал. Парламентарий напомнил, что неработающие граждане, не имеющие трудового стажа, получают социальную пенсию в размере 8 824 рублей. Если эта сумма ниже прожиточного минимума пенсионера, государство предоставляет доплату.





«Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — добавил Говырин.