Россиянам назвали, какую пенсию человек получит по закону, если ни дня не работал
Депутат Говырин: Пенсия неработающего пенсионера составит в 2025 году 15 тысяч рублей
Неработающие пенсионеры в России будут получать не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Он уточнил, что Россия поддерживает всех пожилых граждан страны, включая тех, кто нигде не работал. Парламентарий напомнил, что неработающие граждане, не имеющие трудового стажа, получают социальную пенсию в размере 8 824 рублей. Если эта сумма ниже прожиточного минимума пенсионера, государство предоставляет доплату.
«Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — добавил Говырин.Для оформления доплаты москвичам и жителям Подмосковья следует воспользоваться региональными госсервисами, обратиться в Социальный фонд, либо в МФЦ («Мои документы»). При этом жителям регионов доступно оформление через портал «Госуслуги».
Доплата из госбюджета гарантированно доведет общий доход пенсионера до прожиточного минимума.