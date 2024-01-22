Правительство РФ отложило строительство нескольких крупных федеральных трасс

Фото: istockphoto/Andrey Grigoriev
Кабинет министров РФ опубликовал пятилетний план дорожного строительства на 2024-2028 годы. Из него следует, что завершение нескольких крупных федеральных проектов откладывается.
Однако некоторые проекты, наоборот, будут завершены раньше, чем было указано в предыдущих сметах. В частности, сдвинуты в сторону сокращения сроки поэтапной реконструкции и строительства новых направлений на Рублёво-Успенском шоссе. Также обновлённый план впервые включил в себя финансирование дорожного строительства в новых российских регионах.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв рассказал, строительство каких дорог завершится в 2024 году
В Подмосковье за год отремонтировали 150 км федеральных дорог
В Подмосковье началось строительство эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105
Александр Бойцов