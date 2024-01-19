В Подмосковье за год отремонтировали 150 км федеральных дорог

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«На федеральной автодороге А-108 «Московское большое кольцо» в ходе ремонта заменили дорожное покрытие, обустроили съезды и обновили остановки общественного транспорта. Капитальный ремонт отрезков с 343 по 348 км и с 359 по 364 км позволил расширить проезжую часть с двух до четырех полос и увеличить пропускную способность трассы с интенсивностью движения более 7 тыс. автомобилей в сутки», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках программы в этом году планируют провести ремонт еще на 100 км дорог Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье за ночь очистили от снега 12 тыс км дорог
На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1
Более 700 пешеходных переходов в Подмосковье оборудовали дополнительной подсветкой