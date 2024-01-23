Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу валютной выручки

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Правительство России решило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами до конца текущего года. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, введённые меры были достаточно эффективны и помогли достичь стабилизации ситуации на внутреннем валютной рынке. Этого удалось добиться благодаря достижению достаточного уровня валютной ликвидности.
Белоусов подчеркнул, что российские экспортёры выполняют требования, согласно указу президента Владимира Путина. За счёт этого был покрыт дефицит валюты, которая необходима импортёрам для сохранения поставок товаров в Россию.
Также в правительстве высоко оценивают эффективные результаты указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрам, который был введёт в октябре прошлого года.
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Белоусов подчеркнул, что российские экспортёры выполняют требования, согласно указу президента Владимира Путина. За счёт этого был покрыт дефицит валюты, которая необходима импортёрам для сохранения поставок товаров в Россию.
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Анастасия Чинкова