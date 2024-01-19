Подмосковные экспортеры могут поучаствовать в двух международных выставках в Узбекистане

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Экспортеры Подмосковья смогут представить свою продукцию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Экспортеры Московской области могут поучаствовать в выставке «Строительство — UzBuild 2024» и «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024».
Стоит подчеркнуть, что в рамках выставок вся продукция Московской области будет в рамках коллективного стенда региона.
Подробности участия в выставке можно найти на официальном сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.
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«Компании МСП могут стать участниками 25-й Юбилейной Международной выставки «Строительство» и 23-й Международной Выставки «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства». Мероприятия пройдут при официальной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации «Узпромстройматериалы» и АО Республиканской Специализированной Лизинговой компании «QurilishMashLizing», — поделились в министерстве.
Подробности участия в выставке можно найти на официальном сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.
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Мира Полтева