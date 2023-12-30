Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

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В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Об этом на своём сайте сообщило правительство РФ.
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано. Согласно ему запрет на вывоз крупы продляется до 30 июня 2024 года.
В правительстве уточнили, что такие меры приняты для поддержания стабильного положения внутреннего рынка.
Однако есть ряд стран, которых не коснётся введённый запрет. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и страны, входящие в Евразийский экономический союз.
Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять в качестве гуманитарной помощи в другие страны и при международных транзитных перевозках.
Другим постановлением правительство РФ установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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В правительстве уточнили, что такие меры приняты для поддержания стабильного положения внутреннего рынка.
Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять в качестве гуманитарной помощи в другие страны и при международных транзитных перевозках.
Другим постановлением правительство РФ установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Анастасия Чинкова