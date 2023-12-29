Подмосковье стало лидером России по переработке сельскохозяйственной продукции

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подмосковье - лидер в России по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За 2023 года Подмосковье стало абсолютным лидером среди других регионов Российской Федерации по производству сыра, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, макарон и мясных консервов.
Стоит отметить, что на территории работают свыше 1000 предприятий пищевой промышленности.
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«Для нас важно обеспечить продовольственную безопасность жителей региона и страны. <…>За счет увеличения мощностей и реализации новых инвестпроектов нас удалось нарастить объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Доля производства, приходящая на регион, по кисломолочным продуктам составляет 15%, по макаронным изделиям – 47%, по сырам – 20%, по кондитерским изделиям – 14%, а также по мясным консервам и мороженому – 19%<…>», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева