Правительство РФ списало более 29 млрд рублей долга 12 регионам

08 августа 2025, 12:46

Фото: iStock/Yury Gubin

В 2025 году ещё 12 российских регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.