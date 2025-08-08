Правительство РФ списало более 29 млрд рублей долга 12 регионам
В 2025 году ещё 12 российских регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В список вошли Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, а также Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.
В кабмине подчеркнули, что работа по списанию бюджетной задолженности регионам, инвестирующим средства в инфраструктурное развитие, ведется на постоянной основе.
С начала текущего года возможность списания долгов уже получили 36 регионов на общую сумму 105,6 миллиарда рублей.
