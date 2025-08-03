В России выставят на продажу алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ
Правительство России намерено приватизировать пять алкогольных предприятий, которые ранее были национализированы после обвинений в финансировании ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что предприятия относились к украинской алкогольной компании «Баядера»*. В категории «Производство напитков» в список для приватизации внесен Великоустюгский ликеро-водочный завод, который находится в Вологодской области.
По данным ТАСС, в список попали еще четыре оптовые торговые компании: московские «Национальные алкогольные традиции» и «Бизнес-групп», крымские «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».
Напомним, в январе этого года Росфинмониторинг внес украинскую компанию «Баядера холдинг»* и ее бенефициаров в перечень террористов и экстремистов.
*Организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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