Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений

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Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что президент России Владимир Путин ранее дал соответствующее поручение. Принятие такой меры позволит поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Согласно мерам правительства, общий объём экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона томм, включая более 12,4 миллионов тонн для азотных удобрений и порядка 7,3 миллиона тонн для сложных.
Минпромторг будет заниматься распределением объёма квот.
Уточняется, что квоты не распространяются на поставку удобрений в Южную Осетию и Абхазию.
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Согласно мерам правительства, общий объём экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона томм, включая более 12,4 миллионов тонн для азотных удобрений и порядка 7,3 миллиона тонн для сложных.
Минпромторг будет заниматься распределением объёма квот.
Уточняется, что квоты не распространяются на поставку удобрений в Южную Осетию и Абхазию.
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Анастасия Чинкова