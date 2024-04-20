Правительство РФ выделит более 2 млрд рублей Белгородской области

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Правительство России выделит свыше двух миллиардов рублей Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Они пойдут на оказание поддержки местным жителям, вынужденно покинувшим свои дома, а также на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей пострадавшего региона.
Кроме того, выделенные деньги будут распределены в размере МРОТ между работниками малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и индивидуальными предпринимателями.
Дотации будут выделены после того, как власти Белгородской области направят в Минфин РФ списки вынужденно покинувших регион жителей и пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности.
МЧС, Минпромторг и Минэкономразвития назначены ответственными за реализацию данной меры. До 1 мая 2025 года они должны предоставить доклад о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
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