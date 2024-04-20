Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Дежурные средства ПВО 20 апреля уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что беспилотники самолётного типа были сбиты российской ПВО в районе 14:30 по московскому времени.
Ранее ведомство сообщало, что минувшей ночью ПВО сбила шесть ударных дронов над Брянской областью и ещё три – над Курской. Также беспилотники были ликвидированы над Московской, Тульской, Калужской, Рязанской и Смоленской областями. Всего за ночь было сбито 50 БПЛА.
Также оборонное ведомство сообщило о том, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-25.
Читайте также:
МО: Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта ВСУ
«За Ерёмина»: ВС РФ атакуют противника бомбами с надписями в честь погибшего журналиста
Названо российское оружие, способное уничтожить американские ЗРК Patriot
Анастасия Чинкова