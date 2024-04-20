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Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

20 апреля 2024, 17:06
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства ПВО 20 апреля уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники самолётного типа были сбиты российской ПВО в районе 14:30 по московскому времени.

Ранее ведомство сообщало, что минувшей ночью ПВО сбила шесть ударных дронов над Брянской областью и ещё три – над Курской. Также беспилотники были ликвидированы над Московской, Тульской, Калужской, Рязанской и Смоленской областями. Всего за ночь было сбито 50 БПЛА.



Также оборонное ведомство сообщило о том, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-25.

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#белгородская область
Зеленский не получит запрашиваемой военной техники, заявили в США
Профессор Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемого количества вооружения
20 апреля 2024, 17:18

Президент Украины Владимир Зеленский не получит западное оружие в том количестве, которое требует от западных союзников. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что Зеленский составил список желаний, который, вероятно, и выдаёт за свой план.

Однако получить истребители F-16 или артиллерийское оружие в необходимом для ВСУ количестве он не сможет, поскольку у союзников таких запасов просто нет.

Вместе с тем Миршаймер заявил, что никакое количество вооружения уже не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом по количеству имеющегося вооружения и по численности армии.

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Артамонов: В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
20 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/vadimrysev

В двух районах Липецкой области обнаружили обломки летательных аппаратов, об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
«В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения», — написал Артамонов.

По словам губернатора, обломки упали в безлюдном месте. В результате их падения никто не пострадал, разрушений также нет.

Артамонов также уточнил, что системы подавления и обнаружения находятся в постоянной готовности.

Напомним, под обстрелом Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский выступил с неожиданным заявлением о вводе западных войск на Украину
Зеленский: Ввода западных войск на Украину не будет
20 апреля 2024, 16:53

Ввода западных войск на Украину не будет, с таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Интервью с бразильскими журналистами он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся», — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что будет стоя аплодировать, если такое решение будет принято союзниками из западных государств. По его мнению, авиация союзников могла бы сбить российские ракеты, которые будут направлены на украинскую столицу.

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#владимир зеленский
#сво
#ракета
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«За Ерёмина»: ВС РФ атакуют противника бомбами с надписями в честь погибшего журналиста
ВС РФ атакуют ВСУ бомбами с надписями в память о погибшем военкоре Ерёмине
20 апреля 2024, 16:34

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские силы нанесут удар по противнику бомбами с надписями в честь погибшего военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, об этом сообщает РЕН ТВ.
19 апреля стало известно о смерти российского военного корреспондента Семёна Ерёмина. Полный сил 42-летний мужчина погиб в результате удара украинского FPV-дрона. Ранее в этот день он вёл репортаж из горячей точки на полях специальной военной операции.

Как удалось выяснить РЕН ТВ, российские войска нанесут удар по украинским позициям четырьмя авиабомбами ФАБ-1500 с надписями «за Семёна Ерёмина». Каждый боеприпас достигает веса в 1,5 тонны.

Напомним, ранее стало известно, о чём был последний репортаж Ерёмина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
#всу
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#смерть
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Рогов уличил НАТО в использовании Зеленского в качестве прикрытия
Рогов: НАТО использует Зеленского для ведения боёв против России
20 апреля 2024, 16:25

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО использует президента Украины Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг завил, что украинские войска имеют права обстреливать военные цели на территории России. Он назвал такие удары легитимными.

Рогов указал на то, что эти слова Столтенберга говорят о ведении войны силами НАТО против России. Таким образом, альянс прикрывается Зеленским, чтобы дать своим операторам наносить удары по РФ натовским же оружием.

Собеседник агентства добавил, что конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО.

Страны альянса продолжат ударять по России, пока не увидят, что ВС РФ наносят аналогичные удары по ним, заключил Рогов.

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#нато
#владимир зеленский
#украина
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Названо российское оружие, способное уничтожить американские ЗРК Patriot
Аналитик Дандыкин: ЗРК Patriot не смогут справиться с российскими «Кинжалами»
20 апреля 2024, 16:23

Фото: iStock/MikeMareen

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» неуязвимы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые НАТО пообещала поставить Украине. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что новейший снаряд Х-69, который, предположительно, создали в России, также способен уничтожить Patriot. Причём это оружие способно уничтожать цели, оставаясь незамеченным.

У нас опыт уничтожения Patriot есть. Выявлять на этапе транспортировки, не позволяя им встать на боевое дежурство. У нас есть для этого гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». С любого носителя — самолёт, корабль, подлодка, наземные комплексы, – заявил специалист.
Также Дандыкин указал на ​минусы Patriot. Они, по его словам, имеют недостаточную манёвренность и ограниченные углы поворота пусковых установок, поэтому они не ​могут вести огонь на 360 градусов.

Ранее сообщалось, что 15 апреля стартует международный форум «Армия-2022». Именно там широкой публике впервые представят новейший снаряд Х-69. Эта ракета с досягаемостью не менее 300 километров занимает промежуточное место между боеприпасами малой дальности и стратегическими крылатыми снарядами.

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#вс рф
#оружие
#сша
#украина
#поставки
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МО: Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта
20 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/vladj55

Российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также были поражены 2 объекта транспортной инфраструктуры,которые используются в военных целях, живая сила противника и военная техника ВСУ в 112 районах.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25. ВС РФ также сбили 213 дронов и пять управляемых авиабомб AASM Hammer французского производства.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#военная всу
#вс рф
#истребители
#пво
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В США раскрыли, сколько танков Abrams ВСУ потеряли за последние два месяца
NYT: За последние два месяца ВСУ потеряли пять американских танков Abrams
20 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/Zeferli

За минувшие два месяца украинские войска потеряли пять переданных им американских танков Abrams, об этом пишет издание The New York Times.
Как сообщил изданию высокопоставленный американский источник, США передали Украине 31 танк, пять из которых ВСУ умудрились потерять только за минувшие два месяца. Уточняется, что одна единица такой техники стоит порядка 10 миллионов долларов.

При этом, чаще всего украинские танки уничтожаются при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в NYT уже признали, что считающиеся неубиваемыми американские танки с лёгкостью поражаются российскими дронами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
#танки
#сша
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Стало известно, когда США намерены ввести свои войска на Украину
Подполковник Виндман: США могут ввести свои войска на Украину после краха ВСУ
20 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/Im Yeongsik

Соединённые Штаты могут ввести свои войска на Украину после окончательного разгрома ВСУ, с таким заявлением выступил отставной американский подполковник Александр Виндман в эфире MSNBC.
«Это (новый пакет военной помощи Украине — ред.) крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину», — прокомментировал ситуацию Виндман.

По мнению отставного подполковника, существует вероятность того, что Киев получит пакет военной помощи от Штатов слишком поздно, поскольку ВС РФ продолжают успешное продвижение по всей линии боевого соприкосновения.

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