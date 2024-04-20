Гладков: Под украинским обстрелом села Таволжанка погибла беременная женщина

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладков
Под обстрелом белгородского села Таволжанка погибла беременная женщина, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», — написал Гладков.
Ещё три человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь прямо на месте происшествия. От госпитализации пострадавшие отказались.
Также повреждения получили 12 жилых домов и 2 автомобиля, заключил Гладков.
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Евгения Парфентьева