Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы

30 сентября 2024, 13:03
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российское правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на предстоящие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
По данным «Газеты.Ru», проект бюджета создан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Предполагается, что в 2025–2027 годах темпы экономического роста станут умеренными и составят 2,5–2,8%. Однако уже в последующие годы, с 2028 по 2030, ожидается ускорение до 3,0–3,2%. Благодаря этому будут достигнуты темпы, соответствующие национальным целям развития.

Таким образом, доходы в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2026 году — 41,8 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,2 триллиона рублей.


При этом расходы в 2025 году не превысят 41,5 триллиона рублей, в 2026 году — 44,0 триллиона рублей, а в 2027-м — 45,9 триллиона рублей.

Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это позволит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.

Напомним, накануне правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Читайте также:

В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

Стало известно, какая часть россиян имеет финансовую подушку
#проект
#расходы
#дефицит
#ввп
#доходы
В Подмосковье впервые пройдёт агротуристический фестиваль «Фермер Фест»
30 сентября 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области пройдёт первый агротуристический фестиваль «Фермер Фест». Он будет организован 5 октября на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«На фестивале будет работать фермерский рынок. Посетители смогут купить сыры, колбасы, свежую и копчёную рыбу, масло, специи, пастилу, мёд, сладости, овощи, ягоды и крафтовые напитки. Для любителей сувениров ручной работы откроют арт-ярмарку с товарами от ремесленников. Для всех гостей, в том числе для детей, будут организованы мастер-классы и развлекательная программа», – добавили в министерстве.
На площадке будут работать несколько точек общественного питания – кулинарная лавка «Соседка» с блюдами домашней кухни, раклет-бар «Малевич» с сыром и ростбифом с вялеными томатами, гастробар «Синий Банан».

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фестиваль начнётся в полдень и завершится в 20 часов по адресу: Коломна, улица Левшина, дом 15. Вход будет свободным.

Читайте также:

Подмосковье заняло первое место в России по производству мясных консервов

Два подмосковных города вошли в топ-10 рейтинга по уровню зарплат в России

В Подмосковье произвели более 176 тысяч тонн макаронных изделий
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#фестиваль
#агротуризм
#фермерские хозяйства
#ярмарка
#коломна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два подмосковных города вошли в топ-10 рейтинга по уровню зарплат в России
30 сентября 2024, 10:26

Фото: Фотобанк МО

Два города Московской области попали в топ-10 шестого ежегодного рейтинга городов с самыми высокими в России зарплатами. Рейтинг составили аналитики РИА Новости.
В список включены административные центры субъектов Федерации и другие крупнейшие города России. Красногорск занял в нём седьмое место, Химки – восьмое.
«Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. Иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты», – пояснили в агентстве.
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва. Замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.

Читайте также:

В Подмосковье произвели более 176 тысяч тонн макаронных изделий

Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей

ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
#экономика
#рейтинг
#зарплаты
#красногорск
#химки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье произвели более 176 тысяч тонн макаронных изделий
30 сентября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 176 тысяч тонн макаронных изделий произвели на предприятиях Московской области за семь месяцев текущего года, что на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«За семь месяцев 2024 года в Подмосковье выпустили 176,4 тыс. тонн макаронных изделий, кускуса и пр. В Центральном федеральном округе на долю Московской области приходится производство 50,4% таких товаров, а в России — 20,6%», — говорится в сообщении.
Основными производителями макаронных изделий в Подмосковье являются три компании: «Маревен Фуд Сэнтрал», «Доширак Коя» и «Байсад-Кашира».

Ранее сообщалось, что Московская область стала лидером по производству зефира в России.

Читайте также:

Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей

ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана

Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может подорожать на 10%
#производители
#производство
#пища
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Таиланде начали раздавать деньги населению
29 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/Three_k

Правительство Таиланда запустило программу стимулирования экономики на сумму 14 миллиардов долларов, в рамках которой десяткам миллионов граждан пообещали выплатить пособие в размере 10 тысяч батов ($300). Об этом информирует Financial Times.
На первом этапе реализации программы денежные средства получат 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держателей государственных карт социального обеспечения и людей с ограниченными возможностями. Уточняется, что для участия в данной программе зарегистрировались 36 млн человек.

Сроки выплат оставшимся гражданам еще не определены. Ожидалось, что выделяемые деньги гражданам государства перечислят на «цифровой кошелек», однако вскоре ​от этой идеи решили отказаться, так что граждане смогут снять со своих банковских счетов и наличные, и ​цифровые средства.

Читайте также:

Правительство России одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей
#деньги
#таиланд
#экономика
#правительство
#проект
#льготные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство России одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы
29 сентября 2024, 11:20

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
В решении кабинета министров говорится об одобрении федерального закона о бюджете на предстоящие три года и внесении его на рассмотрении в Госдуму.

По плану, в следующем году доходы федеральной казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году.

Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это повзолит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.

Расходы государства в 2025 году вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Исходя из этого, дефицит составит порядка 0,5% ВВП страны.

Отмечается, что большая доля ресурсов предусмотрена на реализацию национальных проектов.

Читайте также:

В Минэкономразвития оценили прогноз международных аналитиков роста ВВП России

«Гознак» ожидает начала дискуссии о необходимости наличных денег в 2030 году

В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году
#правительство
#россия
#бюджет
#ввп
#расходы
#доходы
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году
Депутат Стенякина: материнский капитал в 2025 году вырастет до 646 тысяч рублей
29 сентября 2024, 04:35

Фото: iStock/mizar_21984

Размер материнского капитала на первого ребенка может увеличиться до 646 000 рублей в следующем году. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей – при рождении второго», – заявила она.

Депутат подчеркнула, что на 2025 год выделено 694,2 миллиарда рублей, после 1 февраля 2024 года при рождении первого ребенка будет выплачиваться 630,4 тысячи рублей, а при рождении второго – 833 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что большинство россиян (60 %) откладывают на первый взнос по ипотеке от одного до трех лет. Шестая часть участников опроса купила квартиру на маткапитал.

Читайте также:

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность
#маткапитал
#ребёнок
#госдума
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября
Доцент Фиронов: автомобили подорожают с 1 октября из-за новых ставок утильсбора
28 сентября 2024, 06:40

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов, пишет «Прайм».
По его словам, больше всего пострадают автомобили с объемом двигателя 1-2 литра. В настоящее время тариф для таких автомобилей составляет около 300 600 рублей, с октября он вырастет до 556 000 рублей, отметил эксперт.

Фироновподчеркнул, что «в результате такого резкого повышения цен общая стоимость автомобилей на рынке может значительно вырасти в ближайшие месяцы».

По словам доцента, резкий рост цен ожидается не во всех категориях. Это связано с тем, что дилеры активно осуществляют параллельный импорт на российский рынок. Эксперт подчеркнул, что рост цен может продолжиться до конца года.

Ранее стало известно, что правительство России с 1 октября увеличит утилизационный сбор на автомобили на 70-85%.

Читайте также:

В России ожидается резкий рост цен на подержанные автомобили

Названы самые популярные авто с пробегом в августе

Россиянам раскрыли, как безопаснее всего купить подержанную машину
#автомобили
#цены
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей
27 сентября 2024, 22:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московский областной фонд микрофинансирования с начала года выдал региональным предпринимателям льготные займы примерно на 500 млн рублей.
Такую сумму назвала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей. Общая сумма льготных займов превысила 502,5 млн рублей», — сказала Зиновьева.
По данным зампреда, самой востребованной программой стала программа «Социальный бизнес», по которой предприниматели получили 73 займа на 103,5 млн рублей. 36 займов на 93,7 млн предприниматели получили по программе «Производство».

Узнать об этих и других программах фонда можно на сайте.

Читайте также:

ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана

Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане

Московская область стала лидером по производству зефира в России
#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#кредит
#льготные кредиты
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
27 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особая экономическая зона «Дубна» подписала два соглашения о международном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Подписание состоялось в рамках международной молодёжной программы «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества».
«Соглашения подписаны между ОЭЗ «Дубна» и торгово-инвестиционной компанией Consult Invest ITIC Узбекистана, а также китайской IT-компанией Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd. Это позволит налаживать сотрудничество, развивать торгово-экономические связи», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Consult Invest ITIC взяла на себя обязательства помогать расширять сотрудничество российского бизнеса с организациями и компаниями из стран Центральной Азии.

Shandong Longai Information Technology Group и ОЭЗ «Дубна» договорились содействовать развитию экономических связей между российскими и китайскими предприятиями.

Отмечается, что подписание таких соглашений очень важно для компаний-резидентов ОЭЗ, так как они экспортируют продукцию более чем в 100 стран.

Читайте также:

Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане

Московская область стала лидером по производству зефира в России

В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели
#мининвест мо
#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#оэз дубна
#соглашения
#узбекистан
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате