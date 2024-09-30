Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы

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Российское правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на предстоящие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
По данным «Газеты.Ru», проект бюджета создан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Предполагается, что в 2025–2027 годах темпы экономического роста станут умеренными и составят 2,5–2,8%. Однако уже в последующие годы, с 2028 по 2030, ожидается ускорение до 3,0–3,2%. Благодаря этому будут достигнуты темпы, соответствующие национальным целям развития.
Таким образом, доходы в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2026 году — 41,8 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,2 триллиона рублей.
При этом расходы в 2025 году не превысят 41,5 триллиона рублей, в 2026 году — 44,0 триллиона рублей, а в 2027-м — 45,9 триллиона рублей.
Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это позволит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.
Напомним, накануне правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
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Таким образом, доходы в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2026 году — 41,8 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,2 триллиона рублей.
При этом расходы в 2025 году не превысят 41,5 триллиона рублей, в 2026 году — 44,0 триллиона рублей, а в 2027-м — 45,9 триллиона рублей.
Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это позволит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.
Напомним, накануне правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
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Элина Позднякова