Стало известно, какая часть россиян имеет финансовую подушку

Фото: iStock/BrianAJackson
Порядка 53,5-55% россиян имеют финансовую подушку. Об этом рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Текущий уровень — 53,8% — это не самый большой показатель. Почти половина россиян по-прежнему сбережений не имеет, несмотря на быстро растущие зарплаты и доходы в 2023-2024 годах. Значит, рост реальных зарплат в годовом выражении на самом деле не обгоняет рост годовой инфляции. И, кроме того, зарплаты выросли не во всех регионах и далеко не во всех профессиях», — сказал Лобода в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что уже несколько лет доля россиян, имеющих сбережения, остается практически неизменной. По мнению эксперта, зарплаты в 2025 году будут расти так же, как и в текущем, однако снижение инфляции в следующем году до 4% выглядит очень призрачным, считает Лобода.
Таким образом, большого роста части россиян, имеющих накопления, не будет, пока идет активный рост инфляции. Однако эксперт предположил, что высокие процентные ставки по вкладам могут стать одним из оснований увеличения числа россиян, которые впервые открыли вклады в банках.
Читайте также:
Россиянам назвали действенные способы накопить деньги
Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей
Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему
Элина Позднякова