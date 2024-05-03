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Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара

Правительство РФ ввело запрет на экспорт сахара до 31 августа
03 мая 2024, 21:19
Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Об этом кабмин сообщил в своём Telegram-канале.
Принятые меры направлены на поддержание внутреннего продовольственного рынка в стабильном состоянии, отметили в ведомстве.

Под запрет вывоза попали тростниковый (свекловичный) сахар и химически чистая сахароза.



Запрет будет действовать до 31 августа этого года.

При это в правительстве уточнили, что экспорт в малых объёмах будет осуществляться в четыре государства, входящие в Европейский экономический союз. Так, в Казахстан в этот период будет поставляться 120 тысяч тонн, в Армению – 28 тысяч тонн, экспорт в Киргизию составит 28,5 тысяч тонн, а в Белоруссию – пять тысяч тонн.

Ранее правительством была утверждена дополнительная тарифная квота на экспорт зерновых культур в 2024 году в размере пяти миллионов тонн. Она будет реализовываться до 30 июня.

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#сахар
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#экспорт
#россия
Датская компания Maersk объявила о ликвидации дочерней структуры в России
A.P. Moller – Maersk ликвидируют дочернюю «Маэрск» в Петербурге
03 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/brunocoelhopt

Датская компания A.P. Moller – Maersk ликвидирует одну из дочерних структур в России, следует из материалов «Федресурса».
Речь идёт о российской структуре «Маэрск» в Санкт-Петербурге.

При этом ликвидация второй структуры «Маэск Солюшенс», оставшейся в России, пока остаётся приостановленной.

Согласно материалам, в июне прошлого года было принято решение об отмене процедуры ликвидации «Маэрск». Аналогичное решение было также принято в отношении «Маэрск Солюшенс» в октябре того же года. При этом, несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность.

По итогам 2023 года в отчёте датской компании отмечаются риски, которые связаны с конфликтом на Украине. В настоящее время неизвестно, что будет с российскими активами компании.

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#экономика
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#активы
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В Подольске запустят производство материалов для печатных плат
03 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/brunocoelhopt

Производство материалов для изготовления печатных плат запустит на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск компания «Винтех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в запуск нового предприятия составят свыше 100 миллионов рублей. На предприятии будет создано около десяти рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что новое производство будет развёрнуто на площадке формата «Подмосковье индастриал», эта площадка в настоящее время ещё на стадии строительства.

Завершить все подготовительные работы и выпустить первую партию продукции планируется уже в первом квартале 2025 года.

В настоящее время у компании «Винтех» работает производство на территории индустриального парка «Сынково». Новая площадка позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

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#экономика
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#екатерина зиновьева
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В МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС
Можин: в случае краха доллара БРИКС сможет предложить альтернативу
03 мая 2024, 11:33

Фото: iStock/Baris-Ozer

В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, в частности, новую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что страны-участницы БРИКС имеют возможности для создания учётной единицы, в основе которой будет корзина из валют пяти стран объединения. Речь идёт о российском рубле, китайском юане, индийской рупии, бразильском реале и южноафриканском ранде.

По словам Можина, создание настоящей валюты из этой учётной единицы в данный момент обсуждается.

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#брикс
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#экономика
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В России разработают новые методы оценки доходов и расходов граждан
Росстат закажет научную работу для изменения метода учёта доходов россиян
03 мая 2024, 10:53

Фото: iStock/Diy13

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) изменит методы оценки доходов и расходов населения России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на портал госзакупок.
Отмечается, что Росстат собирается заказать выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и при ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».

Стоимость контракта составит шесть миллионов рублей. Работа должна быть завершена до середины ноября этого года.

Согласно новой методике учёта расходов россиян, для дополнения собираемых данных может использоваться информация от торговых сетей и банков. В настоящее время Росстат формирует показатели расходов, ссылаясь на ежеквартальный опрос и дневниковые записи респондентов.

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#россияне
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Импорт российской нефти в Индию достиг максимума за девять месяцев
Indian Express: Индия наращивает импорт нефти из России, несмотря на санкции
03 мая 2024, 10:47

Фото: iStock/zhengzaishuru

В прошлом месяце объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние 9 месяцев и составил 1,96 миллиона барр. в сутки. Об этом информирует The Indian Express со ссылкой на агентство Kpler.
Отмечается, что данный показатель по сравнению с мартом текущего года увеличился на 19%. Степень доли российского сырья в общем индийском импорте нефти по результатам месяца составила 40,3 процентного пункта.

По информации источника, резкий рост импорта нефти РФ в Индию произошел по причине американских санкций против этого сектора и установленного странами G7 потолка цен. Уточняется, что эти ограничения кратковременно и незначительно повлияли на импорт российского сырья в Индию.

Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.

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Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JPMorgan по иску ТКБ
03 мая 2024, 05:05

Фото: istock / Zolnierek

Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом пишут «Ведомости».
Суд принял обеспечительные меры в виде ареста 100 процентов акций АО «Коммерцбанк», на деньги на всех банковских счетах, за исключением счета типа С, а также счета типа И, открытые на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».

Помимо этого, как сообщает информагентство, арест наложили на принадлежащие компаниям ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.

Напомним, 24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американской финансовой реорганизации JP Morgan Chase, наложив арест на 439,5 миллионов долларов и активы кредитной организации в РФ.

До этого сообщалось, что правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#имущество
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#меры
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#активы
#рф
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Экспортную пошлину на золото отменили
Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото
03 мая 2024, 04:00

Фото: istock / JONGHO SHIN

Власти РФ отменили действие экспортной пошлины на золото. Об этом свидетельствует постановление правительства, документ опубликован на сайте правовой информации.
Стоит отметить, что экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты по-прежнему действует.

До этого появилась информация, что цена золота может вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в течение 18 месяцев. Как считают аналитики Citigroup, этому будет способствовать приток инвесторов на фоне ожиданий, что американская Федеральная резервная система уменьшит ставки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что санкции Соединенных Штатов могут сократить экспорт российского алюминия на треть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#цена
#золото
#рф
#металл
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Подмосковье закрепилось в лидерах рейтинга по уровню открытости бюджетных данных
02 мая 2024, 22:33

Фото: Фотобанк МО

Московская область вновь оказалась в группе регионов с очень высоким уровнем открытости информации по бюджету. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на информацию Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Он опубликовал итоги рейтинга субъектов страны по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год.
«С 2015 года наш регион занимает лидирующие позиции среди других регионов. Так, в прошлом году оценка проводилась по 76 показателям в рамках 12 разделов. Подмосковье набрало 128 баллов из 133 возможных. В процентном соотношении это 96,2%», – сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
По словам депутата, такие хорошие результаты позволили региону войти в четвёрку регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в России и стать лидером среди субъектов ЦФО.

Московская область получила максимальное количество баллов за 2023 год практически по всем направлениям, подчеркнул Ефимов.

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#тарас ефимов
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#бюджет
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#регионы
#россия
#подмосковье
#московская область
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В «Газпроме» сообщили об убытках на сотни миллиардов рублей
По итогам 2023 года убыток «Газпрома» составил 629 рублей
02 мая 2024, 18:55

Фото: iStock/Baloncici

Чистый убыток «Газпрома» по итогам 2023 года составил 629 миллиардов рублей. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что выручка предприятия снизилась на 26,8%, составив 8,542 триллиона.

Согласно данным за 2022 год, лидер российского газового рынка получил ,226 триллиона рублей прибыли. Прошлогодний показатель стал неожиданностью для аналитиков. По прогнозам, «Газпром» в 2023 году должен был получить прибыль в размере порядка 447 миллиардов рублей. Минимальные ожидания по прибыли составляли в прогнозе около 30 миллиардов рублей.

В связи с такими результатами, компания снизит инвестиции на 16% по сравнению с ранее запланированным уровнем. Также отмечается, что такая статистика привела в падению акций «Газпрома» на Мосбирже. Они упали на 4%, а затем установились на уровне 3,5% (157,5 рубля).

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#газпром
#экономика
#статистика
#россия
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