Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара

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Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Об этом кабмин сообщил в своём Telegram-канале.
Принятые меры направлены на поддержание внутреннего продовольственного рынка в стабильном состоянии, отметили в ведомстве.
Под запрет вывоза попали тростниковый (свекловичный) сахар и химически чистая сахароза.
Запрет будет действовать до 31 августа этого года.
При это в правительстве уточнили, что экспорт в малых объёмах будет осуществляться в четыре государства, входящие в Европейский экономический союз. Так, в Казахстан в этот период будет поставляться 120 тысяч тонн, в Армению – 28 тысяч тонн, экспорт в Киргизию составит 28,5 тысяч тонн, а в Белоруссию – пять тысяч тонн.
Ранее правительством была утверждена дополнительная тарифная квота на экспорт зерновых культур в 2024 году в размере пяти миллионов тонн. Она будет реализовываться до 30 июня.
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Под запрет вывоза попали тростниковый (свекловичный) сахар и химически чистая сахароза.
Запрет будет действовать до 31 августа этого года.
При это в правительстве уточнили, что экспорт в малых объёмах будет осуществляться в четыре государства, входящие в Европейский экономический союз. Так, в Казахстан в этот период будет поставляться 120 тысяч тонн, в Армению – 28 тысяч тонн, экспорт в Киргизию составит 28,5 тысяч тонн, а в Белоруссию – пять тысяч тонн.
Ранее правительством была утверждена дополнительная тарифная квота на экспорт зерновых культур в 2024 году в размере пяти миллионов тонн. Она будет реализовываться до 30 июня.
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Анастасия Чинкова