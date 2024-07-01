В России завершилась программа льготной ипотеки

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Срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года, сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По льготной программе можно было получить кредит до шести миллионов рублей при первоначальном взносе до 30%. При этом срок ипотеки составлял до 30 лет. По мнению руководителя экспертно-аналитического отдела «Банки.ру» Инны Солдатенковой, отмена действия льготной программы «замедлит рост цен на первичное жилье, а спрос перераспределится на вторичный рынок» и сектор частного жилищного строительства.
Аксаков объяснил решение о прекращении программы льготной ипотеки тем, что заемщики мало что выиграли от нее в связи с ростом цен. Россияне получали заем по выгодным процентным ставкам, но покупали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат уверен, что цены на жилье после окончания программы расти не будут.
Ранее стало известно, что семейная ипотеку под 6% расширится на нескольких категорий россиян.
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Аксаков объяснил решение о прекращении программы льготной ипотеки тем, что заемщики мало что выиграли от нее в связи с ростом цен. Россияне получали заем по выгодным процентным ставкам, но покупали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат уверен, что цены на жилье после окончания программы расти не будут.
Ранее стало известно, что семейная ипотеку под 6% расширится на нескольких категорий россиян.
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Александр Климов