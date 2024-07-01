В России завершилась программа льготной ипотеки

На семейную ипотеку под шесть процентов, кроме российских граждан с детьми до шести лет, смогут подать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и те, кто желает построить собственное жилье независимо от возраста наследников, передает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.