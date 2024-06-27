Взялись за «бесплатные» кредиты: Раскрыто, что будет с любимых банковским сервисом

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Контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. Проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого доход, а покупатели — выиграют. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Солдатенкова напомнила, что до этого покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Так как этот показатель в настоящее время имеет ценность для банковского андеррайтинга, регулятор принял решение избавиться от недоработки.
Покупателям эти меры пойдут на пользу — не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, которые предоставляют услуги рассрочки, потеряют из-за снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, подытожила аналитик.
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«Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика», — отметила эксперт.
Покупателям эти меры пойдут на пользу — не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, которые предоставляют услуги рассрочки, потеряют из-за снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, подытожила аналитик.
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Алина Юрчак