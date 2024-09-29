Правительство России одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы

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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
В решении кабинета министров говорится об одобрении федерального закона о бюджете на предстоящие три года и внесении его на рассмотрении в Госдуму.
По плану, в следующем году доходы федеральной казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году.
Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это повзолит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.
Расходы государства в 2025 году вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Исходя из этого, дефицит составит порядка 0,5% ВВП страны.
Отмечается, что большая доля ресурсов предусмотрена на реализацию национальных проектов.
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По плану, в следующем году доходы федеральной казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году.
Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это повзолит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.
Расходы государства в 2025 году вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Исходя из этого, дефицит составит порядка 0,5% ВВП страны.
Отмечается, что большая доля ресурсов предусмотрена на реализацию национальных проектов.
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Анастасия Чинкова