Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025-го, а также рассматривает вариант полного отказа от этой меры на постоянной основе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Банка России.