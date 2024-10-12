Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

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Правительство РФ определило параметры обязательной продажи выручки крупнейшими экспортерами по внешнеторговым контрактам, передает информационное агентство ТАСС.
Так, экспортеры, входящие в перечень крупных компаний, обязаны в принудительном порядке реализовать на российском рынке «не менее 25 процентов денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), в срок, не превышающий 30 дней с даты получения денежных средств». Ранее это положение содержало ориентировочную цифру в 50%.
Летом Кабинет министров смягчил условия продажи иностранной валюты компаниям-экспортерам. Если раньше они должны были зачислять на свои счета не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, то теперь этот показатель снижен до 40%.
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Александр Климов