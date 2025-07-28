Правительство запретило экспорт бензина до конца августа
Запрет на экспорт бензина для нефтяников ввело российское правительство до 31 августа.
Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале. Уточняется, что соответствующее постановление уже подписано. В заявлении сказано, что решение приняли, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива в период высокого сезонного спроса и сельхозработ.
«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов», — сказано в сообщении.Изначально запрет на экспорт бензина за границу действовал с весны до конца лета прошлого года. Исключением были страны Евразийского Экономического союза (ЕАЭС).