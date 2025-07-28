Правительство запретило экспорт бензина до конца августа

28 июля 2025, 19:25

Фото: istockphoto/kckate16

Запрет на экспорт бензина для нефтяников ввело российское правительство до 31 августа.





Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале. Уточняется, что соответствующее постановление уже подписано. В заявлении сказано, что решение приняли, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива в период высокого сезонного спроса и сельхозработ.





«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов», — сказано в сообщении.

