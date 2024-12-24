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Правительству РФ предложили обязать работодателей выплачивать 13 зарплату

Фото: iStock/Vershinin

Фото: iStock/Vershinin

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обязать работодателей выплачивать 13 зарплату не позднее 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС.


Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Как отметил Миронов, сейчас работодатели могут поощрять работников выплатой 13 зарплаты. Как показывает практика, многие компании не всегда пользуются такой возможностью.

По мнению Миронова, данная инициатива может поспособствовать решению кадрового дефицита в стране. Также 13 зарплата позволит мотивировать работников и повысить производительность труда. К тому же такое поощрение поможет семьям с низким доходом организовать себе новогодние праздники.

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#михаил мишустин
Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
РИА Новости: Минфин не поддержал программу льготной ипотеки для ветеранов СВО
24 декабря 2024, 03:02

Фото: iStock/Lazy_Bear

Минфин РФ не поддержал программу льготной ипотеки для ветеранов СВО. Об этом пишут РИА Новости.
«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в ответе замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.

В сообщении Минфина указывается, что введение данной программы трансформирует инструмент льготной ипотеки в массовый продукт. На данный момент в России действуют «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ», «ИТ-ипотека». В совокупности эти программы привели к значительным диспропорциям на ипотечном рынке.

В предложенной льготной ипотеке для ветеранов СВО указывается, что участники программы смогут купить жилье по ставке в 2%. Услуга бы предоставлялась исключительно на территории субъекта РФ, в котором прописан заемщик и где планируется приобрести недвижимость.

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#ипотека
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#льготная ипотека
#семейная ипотека
#сво
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ЦБ РФ: ослабление рубля позволило заработать банковскому сектору 518 млрд рублей
24 декабря 2024, 01:49

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Из-за ослабления рубля чистая прибыль банковского сектора России в ноябре составила 518 миллиардов рублей. Этим поделились в пресс-службе Центробанка.
В ведомстве указывают, что такой результат в 1,5 раза превысил октябрьские показатели, когда банкам удалось заработать 348 миллиардов. Такой же рост наблюдается и в доходности на капитал (ROE). Здесь показатели увеличились с 25,2% до 37%.

Также в ноябре случилось сокращение отчислений банков в резервы. В сравнении с октябрем, этот показатель уменьшился на 28%. Это явление связывают с урегулированием проблемной задолженности отдельных компаний. .

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#центробанк
#банки
#деньги
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В Московской области с начала года произвели 40 млн перепелиных яиц
23 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock / towfiqu ahamed

В Подмосковье активно увеличивают производство перепелиных яиц. Сначала года из произведено 40 миллионов штук. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Это на 5,3 млн штук больше, чем в прошлом году. Общее поголовье перепелов в регионе – 250 тыс. На территории Московской области крупными производителями перепелиных яиц являются ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе», – отметили в ведомстве.
Там также привели оценку экспертов, которые утверждают, что перепелиные яйца содержат большое количество полезных микроэлементов и имеют высокую пищевую ценность. Они помогают укрепить иммунитет, снизить холестерин, улучшить состояние кожи, пищеварение, наладить работу сердечно-сосудистой системы и улучшить зрение.

Продукт необходим больным диабетом, гипертонией, пожилым, беременным женщинам и детям с диатезом.

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#сельское хозяйство
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#продукты
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#московская область
#подмосковье
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Московская область стала лидером по числу социальных предприятий
23 декабря 2024, 18:42

Фото: iStock / Dilok Klaisataporn

В Подмосковье зарегистрированы свыше 1150 социальных предпринимателей – больше, чем в любом другом регионе России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные реестра социальных предпринимателей на декабрь 2024 года.
Общее же число социальных предпринимателей в России впервые перешагнуло отметку в 12 тыс.

«В этом году Подмосковье стало регионом-лидером по количеству социальных предприятий. В регионе в качестве социальных было зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса – 1159. Из них 887 подтвердили свой социальный статус, остальные получили его впервые. По сравнению с прошлом годом число соцпредприятий увеличилось более чем на 15%. Тогда такой статус получила 1001 компания», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, для поддержки социального бизнеса в регионе работают субсидии и гранты.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья
23 декабря 2024, 15:38

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Подмосковные власти в 2025 году планируют привлечь в регион новых инвесторов, построив ещё пять индустриальных парков.
Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям Московской области.
«Задача в следующем году – запустить пять индустриальных парков. Это территории со всем готовым. Там есть и электричество, и дороги, и газ, даже помещения, – всё, что необходимо для начала бизнеса. Такие проекты мы будем реализовывать. Глобальная задача – чтобы индустриальный парк был в каждом муниципальном округе», – заявил Воробьёв в обращении, которое в этом году носит название «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Губернатор добавил, что Подмосковье открыто для бизнеса. Активно развиваются малые и средние и предприятия. Четверть региональной экономики приходится именно на этот сектор бизнеса.

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#мсп
#бизнес
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Президент РФ поручил донастроить льготные кредитные программы
23 декабря 2024, 15:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин распорядился донастроить льготные кредитные программы в России.
В рамках открытия совещания по экономическим вопросам Владимир Путин подчеркнул, что важно проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам. Путин уточнил, что на этом заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий.

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#владимир путин
#президент
#экономика
#кредит
#ключевая ставка
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Президент РФ сказал, что рост экономики и умеренная инфляция — системные задачи
23 декабря 2024, 14:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам, передало ТАСС.
«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — обратил внимание президент Российской Федерации Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что на данном заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей экономики Российской Федерации.

Ранее стало известно, что у президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки в 2025 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, что поездки будут в январе. Представитель Кремля не стал уточнять, куда именно планирует отправиться Владимир Путин.

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#владимир путин
#президент
#переход
#экономика
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Bruegel: Россия в январе-ноябре увеличила поставки газа в Евросоюз на 26%
23 декабря 2024, 05:27

Фото: iStock/Cylonphoto

Россия в январе-ноябре этого года увеличила поставки газа в страны Евросоюза на 26%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.
Указывается, что на данный момент объем поставок газа равен 49,6 миллиардам кубометров. Основной прирост наблюдается в трубопроводных поставках. Сейчас Россия покрывает 11,1% от всего европейского газового импорта. В 2023 году этот показатель равнялся 8,4%.

Также наблюдается увеличение поставок сжиженного природного газа - на 18,2%. Здесь доля РФ находится на уровне 7,1%.

В целом Евросоюз снижает объем импорта газа. За этот год данный показатель уменьшился на 6%. В период с января по ноябрь главным поставщиком газа в ЕС остается Норвегия. Страна увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.

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#россия
#ес
#евросоюз
#рф
#норвегия
#газ
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РАНХиГС: максимальная оплата больничного составит 5,7 тысячи рублей в день
23 декабря 2024, 03:10

Фото: iStock/spaxiax

В РАНХиГС заявили, что максимальная оплата больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день. Об этом рассказал сотрудник ведомства Виктора Ляшок для РИА Новости.
«Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день», — говорится в сообщении.

Как объяснил Ляшок, такая сумма оплаты больничного стала возможной благодаря росту средней заработной платы в РФ. Для получения денег работнику необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч, а за 2024 год — 185 тысяч рублей ежемесячно. Также гражданин обязан иметь не менее восьми лет официального трудового стажа.

Как пояснил Ляшок, выплата полагается тем работникам, которые за последние два года зарабатывали на уровне не менее 230% от средней по стране зарплаты, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.

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#зарплаты
#рф
#больничный лист
#ранхигс
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