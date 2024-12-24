Правительству РФ предложили обязать работодателей выплачивать 13 зарплату

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обязать работодателей выплачивать 13 зарплату не позднее 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Как отметил Миронов, сейчас работодатели могут поощрять работников выплатой 13 зарплаты. Как показывает практика, многие компании не всегда пользуются такой возможностью.
По мнению Миронова, данная инициатива может поспособствовать решению кадрового дефицита в стране. Также 13 зарплата позволит мотивировать работников и повысить производительность труда. К тому же такое поощрение поможет семьям с низким доходом организовать себе новогодние праздники.
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