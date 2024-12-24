Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО

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Минфин РФ не поддержал программу льготной ипотеки для ветеранов СВО. Об этом пишут РИА Новости.
«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в ответе замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
В сообщении Минфина указывается, что введение данной программы трансформирует инструмент льготной ипотеки в массовый продукт. На данный момент в России действуют «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ», «ИТ-ипотека». В совокупности эти программы привели к значительным диспропорциям на ипотечном рынке.
В предложенной льготной ипотеке для ветеранов СВО указывается, что участники программы смогут купить жилье по ставке в 2%. Услуга бы предоставлялась исключительно на территории субъекта РФ, в котором прописан заемщик и где планируется приобрести недвижимость.
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Иван Мусатов