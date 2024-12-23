Президент РФ поручил донастроить льготные кредитные программы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин распорядился донастроить льготные кредитные программы в России.
В рамках открытия совещания по экономическим вопросам Владимир Путин подчеркнул, что важно проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам. Путин уточнил, что на этом заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий.
Читайте также:
Набиуллина озвучила самый большой вызов для российских банков в 2024 году
В Банке России рассказали об охлаждений кредитной активности
В Банке России заявили о скором снижении инфляционного давления в России
«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — обратил внимание президент Российской Федерации.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам. Путин уточнил, что на этом заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий.
Читайте также:
Набиуллина озвучила самый большой вызов для российских банков в 2024 году
В Банке России рассказали об охлаждений кредитной активности
В Банке России заявили о скором снижении инфляционного давления в России
Ольга Енгалычева