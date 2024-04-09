В Минэнерго опровергли данные о поставках казахстанского бензина на рынок РФ

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Минэнерго РФ опровергло информацию западных СМИ о резервировании или поставках бензина из Казахстана на российский внутренний рынок.
Напомним, накануне агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Россия якобы обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. При этом в Казахстане данную информацию также опровергли.
Кроме того, там отметили, что источники иностранного издания не разбираются в вопросе баланса моторных топлив ЕАЭС. Таким образом, в поставках бензина в Россию из Казахстана нет необходимости. При этом РФ поставляет в Казахстан до 285 тысяч тонн топлива даже тогда, когда в России действует запрет на экспорт бензина.
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«Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.
Кроме того, там отметили, что источники иностранного издания не разбираются в вопросе баланса моторных топлив ЕАЭС. Таким образом, в поставках бензина в Россию из Казахстана нет необходимости. При этом РФ поставляет в Казахстан до 285 тысяч тонн топлива даже тогда, когда в России действует запрет на экспорт бензина.
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Элина Позднякова