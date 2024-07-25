Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по поддержке экспорта

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Бесплатный вебинар на тему «Механизмы финансовой поддержки Группы РЭЦ для развития экспорта» проведут для малого и среднего бизнеса Московской области 30 июля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикерами вебинара будут глава представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Московской области Григорий Ладышев, а также руководители проектов и менеджеры Группы РЭЦ. Они расскажут участникам о программах льготного финансирования компаний-экспортёров, о кредитовании и банковских гарантиях в Росэксимбанке, а также о специфике налогообложения экспортёров», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты расскажут о способах снижения рисков и работе с экспортными кредитными агентствами.
Вебинар будет проводиться с 11 утра до 13:00, записаться на него можно до 10 утра 30 июля по ссылке.
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