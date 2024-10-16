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В Подмосковье за три месяца открылось более 200 ресторанов и кафе

16 октября 2024, 15:48

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Более 200 новых предприятий общественного питания открылось на территории Московской области за последний квартал, всего их в регионе на сегодняшний день насчитывается свыше 8 тысяч, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.


«Всего в ресторанах, кафе барах и закусочных Московской области насчитывается 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года появилось 5,6 тыс. мест», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что самыми популярными округами для открытия предприятий общественного питания стали Красногорск, где с начала года появилось 79 новых ресторанов и кафе. Второе место по популярности занял Серпухов, где открыли 35 таких предприятий, на третьем месте Сергиев Посад (34), на четвёртом — Королёв (31), а замыкает топ-5 округ Щёлково, где с начала года открыли 24 новых предприятий питания.

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#подмосковье
Финансист Мокров раскрыл курс биткоина на конец октября
Финансист Мокров спрогнозировал курс биткоина $70-75 тыс на конец октября
16 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/Nastco

Основатель финансовой компании Алексей Мокров заявил, что курс биткоина на конец октября составит $70-75 тыс.
«Первый осенний месяц для майнеров был тяжёлым, но октябрь решил компенсировать потери и слегка приободрить участников рынка. Курс биткоина обновил максимум с конца сентября. Цена первой криптовалюты впервые за текущий месяц поднялась к отметке $66,48 тыс. Рынок окреп», — пояснил в беседе с «Известиями» Мокров.

При этом подчеркнул, что делать прогнозы на рынке криптовалюты всегда очень сложно.

А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил о сезонной конкуренции за вкладчиков, которая может вызвать увеличение рынка сбережений физлиц в России на 27%.

«В четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться ещё в среднем на 1-1,5 п. п.» – приводит «Сiбдепо» слова Горшкова.

Ранее научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода.

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#валюта
#сбережения
#криптовалюта
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Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла маркетплейсам
Греф: «Почта России» проиграла маркетплейсам из-за законодательных ограничений
16 октября 2024, 14:45

Фото: iStock/blinow61

«Почта России» проиграла конкуренцию российским маркетплейсам, поэтому необходимо снять с неё тяжёлые законодательные ограничения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis 2024.
По его словам, ныне действующее регулирование «Почты России» настолько жёсткое, что у неё не было шансов выиграть эту конкуренцию.

Греф отметил, что ещё в начале этой дискуссии необходимо было поставить маркетплейсы и «Почту России» в равные условия. Причём не за счёт навешивания гирь на новых игроков, которые сейчас оказались «на ногах у «Почты России», а наоборот – прежде всего освободить традиционного игрока.

Глава Сбера подчеркнул, что «Почте России» тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса. Также она вынуждена нести законодательные ограничения, такие как невозможность привлечения самозанятых граждан к доставке товаров, большое количество ограничений на растаможивание товаров и другое.

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#экономика
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ВТБ: Рост рынка сбережений в 2024 году достигнет рекордных показателей
16 октября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Madhourse

В 2024 году рынок сбережений физических лиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, что будет означать его увеличение на 27%. Такой рост является рекордным для сегмента.
Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя ВТБ Георгий Горшков. Для сравнения: в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%, передают «Известия». Большую долю в накоплениях граждан составляют сбережения в национальной валюте. По оценкам ВТБ, общий объём рублёвых сбережений в России к концу текущего года составит более 52,6 триллиона рублей.

Горшков также предположил, что в четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции в борьбе за клиентов и ожиданий очередного повышения ключевой ставки банки снова повысят ставки по вкладам как на короткие, так и на длинные вклады. Таким образом, средняя ставка по депозитам увеличится почти до 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в текущем году, заключил эксперт.

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#сбережения
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В России завершился процесс импортозамещения продуктов
Аналитик Роспотребнадзора Головкова: в РФ завершено импортозамещение продуктов
16 октября 2024, 13:13

Фото: iStock/Cylonphoto

Процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова, слова которой приводит ТАСС.
Отмечается, что в рамках проекта «Демография» аналитики ведомства провели 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества. Их результаты Головкова назвала «прекрасными».

Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. Процесс импортозамещения полностью завершён.

Головкова также добавила, что за шесть лет аналитической работы эксперты Роспотребнадзора исследовали около 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Также за это время выросла степень осведомления россиян о критериях здорового питания.

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#импортозамещение
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Набиуллина поспорила с Грефом об универсальном QR-коде
Набиуллина: универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей
16 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей, благодаря которому можно будет создавать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis.
Она отметила, что главной целью Банка России является не подмена конкуренции и частных игроков, а создание равных условий для всех. В настоящее время идут активные споры об универсальном QR-коде. Он не будет представлять собой битву ЦБ с консорциумом банков за контроль над рынком. Это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а инфраструктурный стандарт.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что введение такого QR-кода создаст на рынке монополию со стороны регулятора.

В ответ Набиуллина сравнила десять стандартов с розеткой, добавив, что можно делать разные стандарты, тогда в стране будет один общенациональный стандарт и другой стандарт нескольких банков. Она отметила, что продолжит эту дискуссию в Грефом.

Универсальный QR-код необходим для оплаты товаров и услуг на кассе и сайтах магазинов. После его внедрения осуществление оплаты должно упроститься, поскольку на кассе останется только один код вместо нескольких, как сейчас.

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#эльвира набиуллина
#герман греф
#сбербанк
#qr-код
#экономика
#россия
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Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи
16 октября 2024, 05:28

Фото: istock/Andrej Filonenko

В России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
По данным «Коммерсанта», в августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве снижение составило 14%. Прогнозы к новогодним праздникам также неутешительные — запасы 2023 года могут быть исчерпаны, что создаст дефицит на рынке.

Тем не менее, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что к Новому году красной икры хватит. В 2023 году было добыто около 24 тысяч тонн продукта, что, по его мнению, должно покрыть праздничный спрос.

Ранее сообщалось, что продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму. Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

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#обращения
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#дефицит
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#снижение
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Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры
В Госдуме РФ призвали ввести госрегулирование цен на сливочное масло
16 октября 2024, 04:19

Фото: istock/YelenaYemchuk

Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму.
Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

«Граждане жалуются на значительный рост цен на сливочное масло. Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости», — говорится в обращении Чернышова, цитируемом «Известиями».
Согласно данным, с начала года цены на сливочное масло в России увеличились почти на 18%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства и затрат на молочное животноводство. Однако председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев предупреждает, что государственное вмешательство в ценообразование может привести к подорожанию всего продуктового ассортимента.

Ранее тюменские кондитеры пожаловались на рост цен на молочную продукцию, сообщив, что сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.

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#фас
#масло
#цены
#эксперты
#рост
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В ФАС заявили об аномально высокой наценке торговых сетей на хлеб
15 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что торговые сети установили аномально высокую наценку на хлеб. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
Он рассказал, что наценки проверили на самый востребованный в торговых сетях из группы Х5, а также «Дикси» и «Магнит».

«Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», — рассказал Шаскольский.

По его словам, подобную наценку можно устанавливать на продукты, которые не являются социально важными, однако для хлеба это недопустимо.

Шаскольский подчеркнул, именно торговые сети влияют на формирование цены для покупателя.

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Крупного производителя консервов передали под временное госуправление
Путин передал холдинг «Главпродукт» под временное госуправление Росимущества
15 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/digicomphoto

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний холдинга «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Собственником крупного производителя консервов, который выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т. д., является американская компания Universal Beverage Company.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.

Исходя из опубликованной информации, под временное госуправление переходит 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, «Орелпродукт», «Верховский молочно-консервный завод» и «Объединенные консервные заводы».

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