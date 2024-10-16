В Подмосковье за три месяца открылось более 200 ресторанов и кафе

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 200 новых предприятий общественного питания открылось на территории Московской области за последний квартал, всего их в регионе на сегодняшний день насчитывается свыше 8 тысяч, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего в ресторанах, кафе барах и закусочных Московской области насчитывается 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года появилось 5,6 тыс. мест», — уточнили в министерстве.Отмечается, что самыми популярными округами для открытия предприятий общественного питания стали Красногорск, где с начала года появилось 79 новых ресторанов и кафе. Второе место по популярности занял Серпухов, где открыли 35 таких предприятий, на третьем месте Сергиев Посад (34), на четвёртом — Королёв (31), а замыкает топ-5 округ Щёлково, где с начала года открыли 24 новых предприятий питания.
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