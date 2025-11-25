Предприниматели попросили ЦБ не ограничивать скидки на маркетплейсах

25 ноября 2025, 17:08

Фото: iStock/oatawa

Главы шести объединений предпринимателей направили письмо Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить ограничения на скидки на маркетплейсах. Ранее глава Банка России выступила против акций, привязанных к способу оплаты, который выбирает клиент.