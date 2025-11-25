Предприниматели попросили ЦБ не ограничивать скидки на маркетплейсах
Главы шести объединений предпринимателей направили письмо Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить ограничения на скидки на маркетплейсах. Ранее глава Банка России выступила против акций, привязанных к способу оплаты, который выбирает клиент.
Как сообщает Telegram-канал Mash, по мнению предпринимателей, ограничение скидок может повлиять на совместные программы лояльности банков и цифровых платформ, которые формируют спрос, а также затруднить развитие маркетплейсов и навредить бизнесу. Малым и средним предприятиям и так сложно получить финансирование в крупных банках.
Инициатива полностью запретить прямые скидки, бонусы и кешбэки исходила от крупных российских банков, которые направили соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.
