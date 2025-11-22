22 ноября 2025, 02:47

Отмена западных санкций против РФ имеет важное значение не только для самой России, но и для европейских стран. С таким заявлением на конференции Индо-Тихоокеанского саммита ЕС выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.





По его словам, восстановление экономических связей Москвы с международным сообществом окажет благоприятный эффект для стран Европы. Министр подчеркнул, что необходимо вернутся к прежней модели взаимоотношений РФ и ЕС.



«Проект США по урегулированию конфликта на Украине говорит о снятии санкций, о реинтеграции россиян в мировую экономику, что важно не столько для россиян, сколько для нас самих», — отметил Сийярто.