Сийярто назвал снятие санкций с РФ важным шагом для Евросоюза
Отмена западных санкций против РФ имеет важное значение не только для самой России, но и для европейских стран. С таким заявлением на конференции Индо-Тихоокеанского саммита ЕС выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, восстановление экономических связей Москвы с международным сообществом окажет благоприятный эффект для стран Европы. Министр подчеркнул, что необходимо вернутся к прежней модели взаимоотношений РФ и ЕС.
«Проект США по урегулированию конфликта на Украине говорит о снятии санкций, о реинтеграции россиян в мировую экономику, что важно не столько для россиян, сколько для нас самих», — отметил Сийярто.Ранее США приняли очередной санкционный пакет, включавший ограничения для российских нефтедобывающих предприятий, а Евросоюз утвердил 19-й список ограничительных мер. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Москва принимает необходимые решения исходя исключительно из собственных интересов.