Достижения.рф

В России назвали способ борьбы с тунеядцами

Матвиенко потребовала собирать деньги в ОМС с безработных россиян
Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

В России не планируют вводить ответственность для тунеядцев, как это было в Советском Союзе. Вместо этого, для трудоспособных граждан, которые не имеют официальной работы, необходимо разработать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).



Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что «жить в обществе и быть свободным от него невозможно». Если человек не желает работать, это его право, но «рабочие, учителя и врачи не должны оплачивать услуги для молодых и здоровых людей, которые не несут никаких обязательств перед обществом».

Матвиенко подчеркнула важность справедливости.

Спикер Совета Федерации выразила недовольство по поводу граждан, которые скрывают свои доходы и при этом ездят на автомобилях Mercedes, не уплачивая налоги и взносы в ОМС. Также её возмутили москвичи, сдающие квартиры за 200 тысяч рублей в месяц, но оформляющие их на бумаге за десять тысяч.

Матвиенко считает, что налоговые органы должны выявлять таких недобросовестных людей, выводить из теневой экономики и приводить их доходы к общим стандартам. В октябре она также упоминала, что граждане, не имеющие официального трудоустройства, могли бы ежегодно перечислять государству по 45 тысяч рублей, так как это не составит для них труда.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0