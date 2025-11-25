В России назвали способ борьбы с тунеядцами
В России не планируют вводить ответственность для тунеядцев, как это было в Советском Союзе. Вместо этого, для трудоспособных граждан, которые не имеют официальной работы, необходимо разработать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что «жить в обществе и быть свободным от него невозможно». Если человек не желает работать, это его право, но «рабочие, учителя и врачи не должны оплачивать услуги для молодых и здоровых людей, которые не несут никаких обязательств перед обществом».
Матвиенко подчеркнула важность справедливости.
Спикер Совета Федерации выразила недовольство по поводу граждан, которые скрывают свои доходы и при этом ездят на автомобилях Mercedes, не уплачивая налоги и взносы в ОМС. Также её возмутили москвичи, сдающие квартиры за 200 тысяч рублей в месяц, но оформляющие их на бумаге за десять тысяч.
Матвиенко считает, что налоговые органы должны выявлять таких недобросовестных людей, выводить из теневой экономики и приводить их доходы к общим стандартам. В октябре она также упоминала, что граждане, не имеющие официального трудоустройства, могли бы ежегодно перечислять государству по 45 тысяч рублей, так как это не составит для них труда.
