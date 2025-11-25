В России назвали способ борьбы с тунеядцами

25 ноября 2025, 12:25

Матвиенко потребовала собирать деньги в ОМС с безработных россиян

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

В России не планируют вводить ответственность для тунеядцев, как это было в Советском Союзе. Вместо этого, для трудоспособных граждан, которые не имеют официальной работы, необходимо разработать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).