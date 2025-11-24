CBS: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
Более 60% американцев считают, что президент США Дональд Трамп виновен в росте цен на продукты. Это выяснили социологи в ходе опроса, проведенного телеканалом CBS и компанией YouGov, пишет РАИ Новости.
Согласно результатам, 65% участников уверены, что его политика приводит к увеличению цен на продовольствие. Лишь 21% респондентов полагают, что действия президента не влияют на стоимость товаров, а 14% считают, что благодаря ему они снижаются.
Большинство опрошенных, а именно 58%, отметили общий рост цен за последнее время. Только 32% респондентов охарактеризовали состояние американской экономики как хорошее. Этот показатель оказался самым низким за весь второй срок Трампа. Кроме того, 60% американцев считают, что он преуменьшает проблему инфляции, а 77% уверены, что не уделяет ей достаточного внимания. Только 36% респондентов одобряют экономическую политику Трампа.
Читайте также: