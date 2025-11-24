CBS: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты

24 ноября 2025, 07:08

Фото: iStock/rusak

Более 60% американцев считают, что президент США Дональд Трамп виновен в росте цен на продукты. Это выяснили социологи в ходе опроса, проведенного телеканалом CBS и компанией YouGov, пишет РАИ Новости.