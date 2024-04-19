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Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства

19 апреля 2024, 17:44
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Сделать Центральный парк культуры и отдыха в Лобне интересным и привлекательным для посетителей поможет бизнес. Предприниматели рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что хотят открыть после благоустройства парка прокат, аттракционы, универсальную площадку и ресторан, а также проводить мастер-классы.
Глава региона проверил ход работ и побеседовал с теми, кто собирается разместить в парке торговые и развлекательные объекты.
«Планируем открыть в этом году пункт проката велосипедов, велотехники, веломобилей и несколько аттракционов. Например, в левой части парка появится детская карусель. Установим так называемую «прыгалку», суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить верёвочный парк для детей», – поделился планами управляющий партнёр и гендиректор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов.


«А мы готовимся построить стационарное сооружение. Зимой это будет ледовый каток с искусственным льдом, летом – многофункциональная спортивная площадка. Хотим открыть его перед Днём знаний, к 1 сентября», – сказал директор компании «Ледовый сервис» Павел Слепнев
«Парк находится в центре города. Мы собираемся разместить в нём ресторан. Уже выбрали место прямо у входа. Сейчас разрабатываем проект и, думаю, что через пару месяцев будем готовы приступить к строительству. В Лобне хотим сделать старорусскую традиционную кухню. Рецепты привезём из глубинки. Сердцем ресторана станет русская печь, в которой будут готовить основные блюда. И ещё мы планируем проводить детские мастер-классы по приготовлению этих блюд. Совместим их с историческими лекциями», – отметил ресторатор Сергей Гаспаров.
Московская область уделяет большое внимание поддержке предпринимателей, которые разворачивают деятельность в парках. В прошлом году было разработано комплексное решение под названием «Бизнес в парке». Оно включает определение локации, выбор франшизы, льготный микрозайм до 5 млн рублей и финансовую поддержку.

Теперь в подмосковных парках культуры и отдыха стало проще открыть нестационарную торговую точку. Сделать это можно в один клик на региональном портале госуслуг. Если ранее предприниматели, желающие разместить фудтраки, автолавки и тележки, обращались в администрации городских округов и ждали решения около 70 дней, то теперь это можно сделать электронным способом всего за неделю.

Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что благоустройство парка в Лобне завершат этим летом.

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#бизнес
Аналитик Шнейдерман объяснил причины снижения цены на нефть марки Brent
Аналитик Шнейдерман назвал рост запасов нефти в США причиной падения цен
19 апреля 2024, 17:28

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансового брокера Александр Шнейдерман объяснил снижение цен марки Brent до $88-89 за баррель, в том числе, с неожиданно резким ростом коммерческих запасов нефти в США.
«Текущие уровни цены нефти комфортны для России. Это значит, что РФ экспортирует Urals по $73-75 за баррель минимум. На следующей неделе можно ожидать колебаний цены в рамках $84-93 за баррель на фоне весьма волатильного спроса и быстро меняющейся геополитической обстановки», — добавил в беседе с RT Шнейдерман.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей. По его словам, на такую ситуацию оказали влияние нефтяные котировки, которые, в свою очередь, зависят и от геополитических факторов.

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Аналитик Антонов дал прогноз по доллару на следующую неделю
Аналитик Антонов: Доллар будет в диапазоне 96-97 рублей
19 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/alfexe

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей.
«Геополитические факторы оказывали влияние на динамику нефтяных котировок, а нефть оказывала влияние на локальный валютный рынок. Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы от денежно-кредитной политики ЦБ РФ и налогового периода, таргетом остаётся диапазон 96-97 рублей с промежуточной остановкой на 95,3 рубля», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица говорил, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.

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JPMorgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить $439 млн
19 апреля 2024, 00:28

Фото: istock / lakshmiprasad S

Российский ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками. ВТБ через петербургский суд требует вернуть заблокированные активы. В свою очередь, банк из США напомнил, что более 15 лет назад была принята договоренность, что все споры решаются в суде Нью-Йорка. Об этом информирует «Интерфакс».
Американская финансовая организация JPMorgan Сhase подала в суд против ВТБ с требованием остановить его усилия по взысканию 439,46 миллионов долларов с заблокированного в рамках санкций счета. Иск подали в федеральный суд Манхэттена.

17 апреля в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск ВТБ к восьми структурам JP Morgan Chase и одной российской — «Дж П Морган Банк Интернешнл». В исковом заявлении JPMorgan указал, что таким образом самым ВТБ допустил «вопиющее нарушение» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#соглашения
#нарушение
#активы
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Поставки российской нефти перешли к неизвестным компаниям
Bloomberg: продажей российской нефти занимаются возникающие из ниоткуда компании
18 апреля 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Усиление санкционного давления на Россию в сфере нефтяной промышленности привело к появлению новых, малоизвестных компаний, которые внезапно стали заниматься поставками сырья, пишет Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и руководство индийских нефтеперерабатывающих заводов.
На рынке появляются новые игроки, которые вызывают удивление даже у самых опытных участников рынка, но все же способны осуществлять поставки. Дополнительные проверки показывают, что за этими компаниями стоят те же лица, что и раньше, но под иными наименованиями.

В январе и феврале поставками российской нефти в Индию занимались организации Blackford, Black Pearl и Vertex. Однако, по мнению источников Bloomberg, вероятно, эти компании будут активны лишь в течение нескольких месяцев и, скорее всего, не продержатся даже года.

Благодаря простоте регистрации новых предприятий в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, можно постоянно создавать посредников, которые на данный момент еще не подпадают под санкции, и таким образом, поддерживать объемы торговли. Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона пояснил, что маленькие торговые компании легко можно заменить, что делает контроль над ними проблемой для США. Особое внимание уделяется сделкам, осуществляемым по ценам выше 60 долларов за баррель.

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Наукоград Дубна будет обмениваться технологиями с северокорейским Минздравом
18 апреля 2024, 18:43

Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»

Делегация Минздрава КНДР во главе с министром Чон Му Римом посетила с деловым визитом наукоград Дубна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Россию северокорейская делегация прибыла для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в научной и практической медицине. Целью было обсудить перспективы сотрудничества с резидентами медицинского кластера ОЭЗ «Дубна» и познакомиться с возможностями подмосковной бизнес-площадки.
«Сегодня наукоград Дубна – уникальная площадка, особенность которой Минздрава синергия науки, бизнеса и образования. Здесь расположен всемирно известный научный центр – Объединённый институт ядерных исследований. Самая крупная в России по числу резидентов ОЭЗ «Дубна» – площадка для коммерциализации научных идей и опытных разработок. А университет «Дубна» готовит специалистов для самых наукоёмких областей экономики», – отметил глава городского округа Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»

Свои проекты в ОЭЗ «Дубна» реализуют свыше 160 резидентов, которые создали более 7 тыс. рабочих мест, а объём частных инвестиций почти достиг 60 млрд рублей, сказал замгендиректора особой экономической зоны по инвестициям Егор Круглов.
«В медицинский кластер входят 36 технологичных компаний, инвестиции которых в проекты превышают 20 млрд рублей. Это почти треть инвестиций всех наших резидентов. Ежегодно компании производят продукцию на 13,5 млрд рублей, в том числе оборудование и медицинские изделия для диагностики и лечения, лекарства и предметы для повышения качества жизни», – заявил Круглов.
В Дубне сосредоточено 22 предприятия, выпускающих более 500 наименований медицинских изделий, оборудования и препаратов. Предприятия ОЭЗ обеспечивают десятую часть общероссийского производства медицинских изделий.

Чон Му Рим назвал визит плодотворным и подчеркнул, что его результатом может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.

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Экономист Масленников объяснил невыгоду вложений в юань
Экономист Масленников не рекомендовал вкладываться в юань из-за низких ставок
18 апреля 2024, 17:41

Фото: iStock/Wara1982

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.
«В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Масленников.

А директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров рассказал, как достигнуть финансового благополучия. По его словам, для этого необходимо работать не за деньги, а в удовольствие, постоянно учиться новому, а также формировать накопления и в дальнейшем их инвестировать.

«Деньги начинают работать на нас тогда, когда инвестиционный доход — доход от инвестиций, капитала — больше, чем ежемесячные расходы. При таком сценарии человек освобождается от влияния денег и получает возможность заниматься тем, что ему нравится, не думая о том, где взять деньги на закрытие базовых потребностей», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Тихомиров.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что выгоднее покупать юань при его курсе 12,5 рубля.

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#курс
#накопления
#рекомендации
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Rostic's запланировал расширение бизнеса
Rostic's в 2024 году откроет 100 новых ресторанов
18 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/aureliefrance

Председатель совета директоров компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России, Константин Котов раскрыл планы открытия 100 новых ресторанов сети быстрого питания Rostic’s в России в 2024 году, пишет РИА Новости.
Он назвал планы компании амбициозными и отметил, что процесс согласования появления новых точек уже начался. Котов также отметил, что в течение ближайших пяти лет сеть планирует открыть 750 новых ресторанов. Он подчеркнул, что уже около 750 из 1170 ресторанов KFC в 74 регионах России перешли под бренд Rostic’s.

Генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская также рассказала, что в прошлом году Rostic’s открыл первую точку в инновационном модульном формате. Она сообщила, что ресторан успешно функционировал весь зимний сезон, и в мае планируется провести оценку результатов тестового проекта и принять решение о его будущем.

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#рф
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«Небывалая ситуация»: Экономист объяснил, почему в РФ упали поставки китайских товаров
Экономист Ракша рассказал, почему экспорт Китая в Россию упал на рекордные 16%
18 апреля 2024, 15:38

Фото: istockphoto/HStocks

Поставки китайских товаров в РФ упали на 16% из-за санкций США. Это стало первым снижением с середины 2022 года, утверждает со ссылкой на данные китайской таможни Bloomberg.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша объяснил в беседе «Радио 1», что речь идёт не о потребительских товарах, поэтому для покупателей ничего не изменится.

«Насколько я понимаю, речь идет о поставках не потребительских товаров, а инвестиционных: машин и оборудования, которые не попадают на прилавки. Их покупают российские компании и производители, которым они нужны для производства. Пока что это сокращение не относится к потребительским товарам. Для покупателей ничего не меняется пока что», — сказал эксперт.

Также экономист рассказал о причинах такого решения со стороны Китая.

«Китай не боится ничего со стороны США. Я думаю, что у него есть две причины для того, чтобы задерживать или отклонять платежи. Первая причина: они с американцами находятся в состоянии торга. На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен приезжала с визитом в Китай и там пробыла шесть дней — это небывалая ситуация, это очень долгий визит, я не припомню ничего подобного, то есть они там о чём-то договаривались. И в этом смысле такие действия Китая могут быть просто одним из разменных ходов. А вторая причина: у Китая может быть своя собственная мотивация, потому что таким образом он может пытаться склонить Россию к прекращению СВО, хотят, чтобы Россия села за стол переговоров и прекратила боевые действия», — поделился специалист.

По версии собеседника, Америка предложила Китаю что-то, что не касается России, в обмен на то, чтобы те не принимали российские платежи.

В завершении беседы Денис Ракша пояснил, что Россия на понижение экспорта из Китая остро реагировать не будет, потому что это решение банков, и на межгосударственном уровне никаких претензий предъявлять нельзя, заключил эксперт.

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На форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» презентуют обновлённую Единую информсистему в сфере закупок
18 апреля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

XIX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» будет проходить 15-17 мая на территории инновационного центра «Сколково», в рамках мероприятия запланирована презентация обновлённой Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает пресс-служба форума.
«На форуме будут презентованы новые цифровые решения Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Специалисты узнают, какие изменения их ждут и смогут оперативно подготовиться к ним в работе», — говорится в сообщении.
Участникам форума расскажут об основных мерах поддержки российской промышленности.

«Мы представим на выставке эксклюзивный выставочный стенд, на котором участники форума смогут ознакомиться с презентацией ключевых механизмов поддержки промышленности и передовыми разработками наших компаний, востребованных госсектором», — цитируются в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.
В работе форума примут участие представители 89 российских регионов. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.

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