Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства

Российский ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками. ВТБ через петербургский суд требует вернуть заблокированные активы. В свою очередь, банк из США напомнил, что более 15 лет назад была принята договоренность, что все споры решаются в суде Нью-Йорка. Об этом информирует «Интерфакс».