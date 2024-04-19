Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сделать Центральный парк культуры и отдыха в Лобне интересным и привлекательным для посетителей поможет бизнес. Предприниматели рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что хотят открыть после благоустройства парка прокат, аттракционы, универсальную площадку и ресторан, а также проводить мастер-классы.
Глава региона проверил ход работ и побеседовал с теми, кто собирается разместить в парке торговые и развлекательные объекты.
Теперь в подмосковных парках культуры и отдыха стало проще открыть нестационарную торговую точку. Сделать это можно в один клик на региональном портале госуслуг. Если ранее предприниматели, желающие разместить фудтраки, автолавки и тележки, обращались в администрации городских округов и ждали решения около 70 дней, то теперь это можно сделать электронным способом всего за неделю.
Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что благоустройство парка в Лобне завершат этим летом.
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«Планируем открыть в этом году пункт проката велосипедов, велотехники, веломобилей и несколько аттракционов. Например, в левой части парка появится детская карусель. Установим так называемую «прыгалку», суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить верёвочный парк для детей», – поделился планами управляющий партнёр и гендиректор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов.
«А мы готовимся построить стационарное сооружение. Зимой это будет ледовый каток с искусственным льдом, летом – многофункциональная спортивная площадка. Хотим открыть его перед Днём знаний, к 1 сентября», – сказал директор компании «Ледовый сервис» Павел Слепнев
«Парк находится в центре города. Мы собираемся разместить в нём ресторан. Уже выбрали место прямо у входа. Сейчас разрабатываем проект и, думаю, что через пару месяцев будем готовы приступить к строительству. В Лобне хотим сделать старорусскую традиционную кухню. Рецепты привезём из глубинки. Сердцем ресторана станет русская печь, в которой будут готовить основные блюда. И ещё мы планируем проводить детские мастер-классы по приготовлению этих блюд. Совместим их с историческими лекциями», – отметил ресторатор Сергей Гаспаров.Московская область уделяет большое внимание поддержке предпринимателей, которые разворачивают деятельность в парках. В прошлом году было разработано комплексное решение под названием «Бизнес в парке». Оно включает определение локации, выбор франшизы, льготный микрозайм до 5 млн рублей и финансовую поддержку.
Теперь в подмосковных парках культуры и отдыха стало проще открыть нестационарную торговую точку. Сделать это можно в один клик на региональном портале госуслуг. Если ранее предприниматели, желающие разместить фудтраки, автолавки и тележки, обращались в администрации городских округов и ждали решения около 70 дней, то теперь это можно сделать электронным способом всего за неделю.
Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что благоустройство парка в Лобне завершат этим летом.
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Лора Луганская