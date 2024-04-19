Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Инженерно-технический лицей «Авиатика» возводят в микрорайоне Катюшки в Лобне, в его состав войдёт школа на 2,2 тыс. учеников и два детсада на 330 и 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны к началу нового учебного года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы проинспектировали школу на 2,2 тыс. мест, которую планируем сдать 1 сентября, также откроем здесь детский сад. (…) Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и математика, и физика. Но гуманитариям здесь тоже будет место», — сказал Воробьёв.Школа возводится в рамках государственной программы. Она поможет разгрузить соседние школы №№3, 7 и 10. Кроме того, в новое помещение «переедут» ученики и учителя из средней школы №5, а в старом здании проведут капитальный ремонт, после чего там начнёт работать Лобненский лицей.
В новом здании предусмотрено разделение на блоки для младшей школы на 800 учеников и основной и старшей школы — на 1,4 тыс. учеников. Для школьников будут обустроены четыре спортивных зала, актовый зал на 575 мест, библиотечно-информационный центр с IT-зоной и столовая. На пришкольной территории будут оборудованы спортплощадки и место для торжественных мероприятий.
В лицее «Авиатика» будет углублённое изучение математики, информатики, физики и химии. Кроме того, предусмотрен гуманитарный класс. Партнёрами школы по обучению станут МФТИ, МАИ, университет «Дубна», технопарк Физтех-лицея и Исследовательский центр имени Келдыша.
О подборе кадров рассказал будущий директор школы Андрей Иванов.
Для комфортного проезда к новой школе будет сделана дорога с разворотным кругом для автобусов, кроме того, будут изменены схемы движения нескольких автобусов и запущен дополнительный маршрут, который будет обслуживать жителей микрорайона Катюшки, Букино и Центральный.
«Работа по формированию педагогического состава идёт очень активная. Из 132 учителей, которые нам требуются, 70 уже есть», — сказал он.
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